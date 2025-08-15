Las dos traineras locales tratarán esta mañana de completar un buen papel

Los aficionados zarauztarras tienen cita esta mañana en la zona del puerto y paseo peatonal a Getaria para animar a sus dos traineras, a ... partir de las 11.00 a las féminas que pelearán por hacerse con la Zarautz Arraun Elkartearen Emakumeen V. IKurriña de la Liga ETE, mientras que a las 12.00 dará comienzo la XVI edición de la Ikurriña Zarautz Arraun Elkartea de la Liga ARC 1. Ambas traineras zarauztarras vendrán más descansadas tras suspenderse la regata que estaba programada ayer al mediodía en Castro Urdiales por las altas temperaturas.

Las regatas de esta mañana serán el aperitivo de lo que llegará por la tarde y mañana al mediodía, con la doble jornada de la Liga Euskotren y Eusko Label. La Ikurriña de Zarautz tiene la particularidad de que se suman los tiempos de cada jornada para establecer la clasificación final; además, los mejores cuatro tiempos de hoy conformarán las tandas de honor de las regatas de mañana al mediodía, tanto en féminas como en la categoría masculina.

Por lo visto hasta la fecha, Arraun Lagunak y Orio están siendo los dominadores de la presente temporada, pero la regata de Zarautz siempre es especial, muy querida por todas las embarcaciones, con el añadido de los suculentos premios que reparte, con las mismas cantidades tanto para la categoría masculina como femenina, siguiendo un criterio de igualdad.

Si echamos la vista atrás, en la Ikurriña de Zarautz del pasado año, la trainera Donostiarra ganó la bandera de la Liga Eusko Label, mientras que Arraun Lagunak se llevó la Ikurriña de la Liga Euskotren.

La entrada para presenciar las regatas en directo será gratuita. Eso sí, los directivos y colaboradores de Zarautz Arraun Elkartea ofrecerán boletos para un sorteo con diferentes premios con el objetivo de sacar unos euros. Asimismo, tendrán a la venta lascamisetas y bufandas azules de Zarautz Arraun Elkartea.

Fan Zone

Otra opción será el espacio para los aficionados que se instalará en Lege Zaharren Enparantza, con la posibilidad de seguir el desarrollo de las regatas de la Euskotren Liga y Eusko Label en pantalla gigante, al mismo tiempo que se degustan productos Eusko Label.