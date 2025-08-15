Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Las cuatro ikurriñas que se pondrán en juego hoy y mañana en aguas de Zarautz. ETXEBERRIA

Zarautz

Las dos traineras locales tratarán esta mañana de completar un buen papel

Las regatas comenzarán a las 11.00 para las féminas y a las 12.00 para la Enbata masculina, antes de la doble jornada de la Ikurriña de Zarautz

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Viernes, 15 de agosto 2025, 20:54

Los aficionados zarauztarras tienen cita esta mañana en la zona del puerto y paseo peatonal a Getaria para animar a sus dos traineras, a ... partir de las 11.00 a las féminas que pelearán por hacerse con la Zarautz Arraun Elkartearen Emakumeen V. IKurriña de la Liga ETE, mientras que a las 12.00 dará comienzo la XVI edición de la Ikurriña Zarautz Arraun Elkartea de la Liga ARC 1. Ambas traineras zarauztarras vendrán más descansadas tras suspenderse la regata que estaba programada ayer al mediodía en Castro Urdiales por las altas temperaturas.

