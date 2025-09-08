Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los dantzaris txikis comenzaron su recorrido en la Munoa con la ejecución de los primeros bailes, antes de seguir con su exhibición en diferentes puntos de la localidad. ETXEBERRIA

Zarautz

Los dantzaris txikis dueños y señores de Zarautz

Con más de 400 dantzaris, procedentes de Usurbil, Astigarraga, Oñati, Zumarraga, Leitza y Mallabia animaron las calles de la ciudad

Antxon Etxeberria

Antxon Etxeberria

Zarautz

Lunes, 8 de septiembre 2025, 20:54

Más de 400 dantzaris txikis procedentes de Usurbil, Mutriku, Astigarraga, Oñati, Zumarraga, Leitza o Mallabia, junto con niños y jóvenes del grupo de baile ... Jalgi de Zarautz, participaron en la Fiesta Vasca infantil del domingo en Zarautz. Un precioso día, con los niños y jóvenes dantzaris tomando la calles, plazas y txokos de la localidad, acompañados de sus familiares, amigos y vecinos, como anticipo de la gran jornada final de la Euskal Jaia de hoy, martes. Por lo visto el domingo en Zarautz, hay cantera de dantzaris para rato en las citadas localidades y en especial en Zarautz, con 120 dantzaris que presentó el grupo local Jalgi.

