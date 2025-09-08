Los dantzaris txikis dueños y señores de Zarautz

Más de 400 dantzaris txikis procedentes de Usurbil, Mutriku, Astigarraga, Oñati, Zumarraga, Leitza o Mallabia, junto con niños y jóvenes del grupo de baile ... Jalgi de Zarautz, participaron en la Fiesta Vasca infantil del domingo en Zarautz. Un precioso día, con los niños y jóvenes dantzaris tomando la calles, plazas y txokos de la localidad, acompañados de sus familiares, amigos y vecinos, como anticipo de la gran jornada final de la Euskal Jaia de hoy, martes. Por lo visto el domingo en Zarautz, hay cantera de dantzaris para rato en las citadas localidades y en especial en Zarautz, con 120 dantzaris que presentó el grupo local Jalgi.

El programa del día arrancó a las 11.00 de la mañana con la concentración de todos los dantzaris en la Munoa, para perfectamente alineados, ejecutar los bailes Agintariarena' y 'Agurra'. Desde la Munoa, todos los grupos, con la ayuda cada uno de sus txistularis se dispersaron por el pueblo en pasacalle, con cinco itinerarios diferentes. Cada grupo tenía asignado un recorrido por parte de la organización a cargo del grupo zarauztarra Jalgi.

Los grupos realizaron paradas para sus bailes en Musika Plaza, Kale Nagusia, en el parque de La Rosaleda, Lege Zaharren Enparantza, Zigordia kalea..., cada localidad con sus seguidores, bien padres, familiares, amigos..., pero en todas las paradas mucha gente viendo y apoyando a los txikis en sus bailes.

Tras recuperar fuerzas en la comida, la fiesta de la tarde se traslado a la pradera de Iñurritza, primero con una animado pasacalle en compañía de los cabezudos y gigantes, la txaranga Ustekabe y Zarautz TRIk, con la posterior romería a cargo del grupo Iratzar y los hinchables infantiles que tuvieron gran aceptación.