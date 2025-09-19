Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La salida será en al puerto por grupos. AMAXKAR

Zarautz

Cuarta edición del triatlón Bik Tri Marmarra, este sábado

Comienza en el puerto a las 16.00 horas con 285 parejas mixtas que no compiten, se divierten y conocen este deporte

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:14

Bik Tri Marmarra en su cuarta edición, estará organizado una vez más por Nik Tri Triatloi Elkartea, y acogerá una prueba popular de triatlón por ... parejas mixtas. En total participarán 570 personas, de las cuales 132 son zarauztarras.

