Los chicos de Eulen Nuuk corrieron dos pruebas en Elgoibar y Gernika

Un corredor del Eulen Nuuk calienta antes de iniciar una carrera.

Juan Mari Zubiaurre Zarautz Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:48 | Actualizado 21:05h.

Doble cita para los chicos del equipo ciclista zarauztarra Grupo Eulen Nuuk, con carreras puntuables para el Torneo Lehendakari.

El sábado en Elgoibar el ... equipo sacó un buen resultado con dos corredores entre los diez primeros en una jornada que tácticamente estuvo bien. Olano fue uno de los protagonistas formando parte de una fuga numerosa.

Loan e Iriarte formarían ese doble top diez en la línea de llegada. Iriarte se mantiene con opciones para pelear por un Lehendakari convirtiéndose en uno de los principales objetivos de este final de temporada. Buena actuación de los ciclistas de primera año que están sujetando este tramo de temporada del equipo. Domingo en Gernika El domingo, en cambio, tocaba correr en Gernika, donde el equipo estuvo muy condicionado por un incidente con Loan que rompía uno de sus radios. Antes de poder recuperar la normalidad en carrera junto a tres compañeros que se quedaron para meterlo en el pelotón, se produjo una fuga de 17 ciclistas sin ningún azul entre ellos. Esto supuso mucho trabajo extra para todo el equipo para tratar de echar abajo la fuga. En un corte final con 25 corredores, si se pudieron meter Mateo e Iriarte. Buen trabajo del equipo, importante el esfuerzo, pero sin poder recoger los resultados esperados en esta jornada.

