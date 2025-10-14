Buen punto del Zarautz en Deusto aunque merecieron más los de Roteta

Se trataba de una buena ocasión para buscar los primeros puntos lejos de Asti. El Zarautz de Tercera Federación viajaba a Bilbao para enfrentarse al ... colista Deusto en Etxezuri. El partido terminó como empezó, sin goles, un buen punto pero escaso.

Ya lo decía el mister zarauztarra, Joseba Roteta, una vez terminado el encuentro, «ha sido una pena. Visto lo visto en el campo, el empate, aun siendo valioso, se queda corto. Hemos tenido muy buenas ocasiones para desnivelar el partido».

Comenzó mejor el Deusto, dominando el juego y aprovechando el buen conocimiento que tienen de su campo pero el dominio finalizó a partir del cuarto de hora de juego donde el Zarautz empezó a controlar el juego y crear ocasiones.

El dominio del juego visitante se fue plasmando en ocasiones claras, hasta cuatro clarísimas tuvieron los zarauztarras. Dos mano a mano de Iñigo y de Jonpe ante el portero del Deusto no terminaron en la red local. Tampoco un lanzamiento desde el punto de penalti de Aranburu quiso entrar tras golpear en la espalda de un defensa ni el chut de Perea que buscó la escuadra rival encontró la portería por escasos centímetros.

Esa media hora de juego de la primera mitad mereció más premio, tanto por juego como por ocasiones. Todavía restaba la segunda mitad.

Tras el descanso las cosas no cambiaron. Dominó Zarautz, llevándose los duelos aunque con menor presencia ante la puerta del equipo vizcaíno. Especialmente los saques de banda a cargo de Jonpe generaban mucho peligro, el delantero zarauztarra los pone como si fueran centros ejecutados con el pie, y, a falta de escasos tres minutos, en una de estas jugadas, el balón terminó en las manos del guardameta justo sobre la línea de gol.

«Un punto lejos de Asti siempre es muy valioso pero viendo el desarrollo del partido creo que pudimos traernos algo más», dijo Roteta. El Zarautz suma 8 puntos, está décimo en la tabla empatado con el séptimo Touring.

El Eibar C será el próximo visitante de Asti, este sábado a las 12.00 del mediodía. Los armeros vienen de perder en Rezola con el Añorga por lo que serán un rival muy peligroso. Esperemos que los tres puntos se queden en casa y los jugadores puedan disfrutar del Día de las Cuadrillas el sábado por la tarde.

Arranque de temporada

Sobre este inicio de liga, Roteta recuerda que «tenemos una plantilla corta pero lo más destacable es que el equipo ha asimilado muy bien el cambio de sistema. Hemos pasado dos años dominando el juego, teniendo el balón buscando el ataque, pero ahora y obligados por las circunstancias hemos cambiado el sistema aunque con el Deusto planteamos un partido muy ofensivo como veníamos haciendo antes pero de forma puntual».

«Tratamos de defender fuerte y salir al contragolpe. A la vista está que quitando el desplazamiento a Portugalete, en el resto solo hemos recibido un gol. Todos defienden y estoy orgulloso de ellos»

Derrotas en casa

Los aficionados que se acercaron a las instalaciones de Asti el sábado por la tarde pudieron disfrutar del sol, no así de los resultados que cosecharon tanto el juvenil de Liga Nacional (0-3 contra en Bergara) como el Liga Vasca femenino (0-2 contra el Ugao).

En ambos casos las cosas se torcieron pese a realizar un buen encuentro. Los de Colado jugaron una buena primera parte pero en la segunda en pocos minutos cambió el panorama. Gol en el 64, expulsión por doble amarilla en el 66, penalti en contra en el 74 y tercer gol en el 76.

En apenas doce minutos se fue al traste todo el buen trabajo desarrollado hasta entonces. Ese bache de juego le lleva al juvenil Nacional a una situación preocupante en la clasificación, donde son penúltimos y se presentan ante una jornada en la que visitarán al líder de la categoría, Leioa B. Lo bueno de este desplazamiento es que no tienen nada que perder.

La categoría femeninda, en cambio, sufrió en la primera mitad cuando en un partido nivelado llegaron los goles del equipo visitante. Las jugadoras de Mutio jugaron sus cartas, pero de nada sirvió el buen hacer de toda la segunda mitad. Esta derrota también complica la clasificación de las nuestras. El sábado juegan en San Lorenzo contra el Erandioko Betiko Neskak y como en el caso de los juveniles lo hacen contra el líder. Ellas tampoco tienen nada que perder.