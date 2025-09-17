Bik Tri Marmarra Triatlón, con récord de participación en su cuarta edición

El malecón de Zarautz se llenará este sábado de ambiente deportivo con la celebración de la cuarta edición del triatlón Bik Tri Marmarra. Este evento, ... organizado una vez más por Nik Tri Triatloi Elkartea, acogerá una prueba popular de triatlón por parejas mixtas. En total participarán 570 personas, de las cuales 132 son zarauztarras.

El carácter popular y participativo de la prueba es uno de los aspectos más destacables: 285 mujeres y 285 hombres, formando parejas, competirán nadando, montando en bicicleta y corriendo a pie. El objetivo va más allá de la competición: se trata de acercar el triatlón a la ciudadanía, fomentar la participación de las mujeres y promover un deporte inclusivo.

Este año, con el apoyo del Ayuntamiento de Zarautz, se ha realizado una convocatoria especial para personas con diversidad funcional, y 5 parejas adaptadas saldrán en el primer grupo abriendo la prueba, a las 16.00 horas. Para la organización, el principal objetivo es que se trate de un triatlón para todos y todas.

La prueba

Las salidas serán escalonadas, en grupos de 15 parejas con intervalos de un minuto y medio entre cada grupo hasta que tomen la salida las 285 parejas participantes.

Comenzarán su andadura en el puerto zarauztarra y como en toda triatlón habrá tres segmentos, el primero de natación entre el puerto y la playa. A continuación las parejas iniciarán su andadura en el segmento de bicicleta partiendo de la Munoa para ir hacia Getaria y girar en Iturritxiki para regresar al punto de partida en la Munoa. El tercer segmento, carrera a pie, les llevará por el paseo marítimo hasta Arguiñano para volver en sentido contrario y alcanzar la línea de llegada frente a Duke Enea, en el malecón.

Al finalizar la prueba, los participantes podrán disfrutar de una zona de avituallamiento, gracias a la colaboración de los patrocinadores. Allí se ofrecerán productos variados para recuperar fuerzas de la mano de Eroski, Coca-Cola y Okin.

También estará disponible asistencia técnica gratuita proporcionada por Adicto Bike, para quien necesite inflar ruedas o ajustar su bicicleta antes de la prueba.

Además, todos los participantes recibirán una bolsa del triatleta, con varios productos y regalos: Dorsal, chistorra y un 15% de descuento en la tienda Marmarra, cupón de helado de la heladería Bina-Bina, camiseta del evento y gorro de natación.

Sin podio

La organización busca animar a la gente a conocer este deporte y a pasar una jornada especial, por lo que no se trata de una competición al uso. No hay podio de ganadores, sin embargo, se realizará un sorteo de numerosos premios, ofrecidos por comercios locales y colaboradores, que han ayudado a fortalecer el carácter cercano y participativo del evento.

Entre los premios que se sortearán entre las parejas participantes encontramos una experiencia 'Cómo cocinar una chuleta' y una cesta de productos de Marmarra, comidas o cenas en Berazadiberri, accesorios para bicicleta de Adicto Bike; gafas, casco, infladores y bidones, una bicicleta, cortesía de Ciclos Eizagirre, productos de Berria Taldea; maillot, culotte, bastones de montaña, calcetines y botellas de agua, gafas de natación de la tienda Helmuga, comidas o cenas en la sidrería Izeta Sagardotegia y comida o cena en el bar Giroa.

La organización quiere agradecer profundamente a todos los patrocinadores, colaboradores y comercios locales que han hecho posible este evento, y que han contribuido a ofrecer a los participantes una experiencia especial y cercana.

También se agradece de forma especial al Ayuntamiento de Zarautz por su apoyo, y a los más de 60 voluntarios que trabajarán el día de la prueba. Sin su implicación, no sería posible garantizar el éxito organizativo del evento.