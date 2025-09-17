Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Inaxio Illarramendi, Ane Arocena, Ainhoa Gesalaga y Aitor Lizaso con el cartel y las camisetas en la tienda Marmarra en Abendaño. AMAXKAR

Zarautz

Bik Tri Marmarra Triatlón, con récord de participación en su cuarta edición

Se celebra este sábado con un total de 285 parejas mixtas con salida en el puerto a las 16.00 horas

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Zarautz

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:57

El malecón de Zarautz se llenará este sábado de ambiente deportivo con la celebración de la cuarta edición del triatlón Bik Tri Marmarra. Este evento, ... organizado una vez más por Nik Tri Triatloi Elkartea, acogerá una prueba popular de triatlón por parejas mixtas. En total participarán 570 personas, de las cuales 132 son zarauztarras.

