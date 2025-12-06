Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Asun Urzainki y Margarita Martín profundizarán en el papel del metereólogo Aita Orkolaga, 'Zarauzko bikarioa'

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:44

La biblioteca Sanz Enea ha publicado el libro 'Aita Orkolaga, Zarauzko bikarioa' (Aita Orkolaga, vicario de Zarautz). En esta ocasión, en colaboración con la Biblioteca Sanz Enea, ZarautzOn pretende profundizar en la figura del Aita Orkolaga, quien fue fundador del Observatorio Meteorológico de Igeldo, junto con la autora Asun Urzainki y Margarita Martín; esta última es una gran conocedora del Aita Orkolaga y seguidora de su obra.

La conferencia se celebrará el miércoles a las 19.30, en el Modelo. El libro de Asun Urzainki profundiza en la relación de Juan Miguel Orcolaga (conocido como Aita Orkolaga) con la villa de Zarautz, donde ejerció como vicario. Urzainki detalla su faceta como meteorólogo pionero y su empeño en proteger a los marineros y pescadores de las temidas galernas del Cantábrico a través de la predicción del tiempo. Es un trabajo de divulgación histórica que pone en valor la figura científica y humana de Orkolaga, complementando sus investigaciones previas sobre geografía y clima en el País Vasco.

Asunción Urzainki Mikeleiz. Nacida en Pamplona (Navarra) en 1946, es una reconocida geógrafa y profesora universitaria, cuya carrera se ha centrado fundamentalmente en la Geografía Rural y Humana del País Vasco y Navarra. Junto a ella estará Margarita Martín Giménez. Conocida meteoróloga, en esta ocasión nos hablará de la vida de Orkolaga, de su formación autodidacta, de sus inicios en Zarautz, del acoso que sufrió por parte de los meteorólogos universitarios y de algunos periodistas e incluso del Conde de Romanones.

