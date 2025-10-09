Aroa Gorostiza fue la más destacada del Eulen Nuuk en la prueba de Eibar

Juan Mari Zubiaurre Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24 | Actualizado 20:39h. Comenta Compartir

Se va acercando el final de una temporada muy larga para el equipo femenino Eulen Nuuk y una de las últimas carreras disputadas se celebraba en casa, el GP Ciudad de Eibar. Las escogidas para correr esta carrera fueron Aroa Gorostiza, Raquel Erdociain, Olatz Marquet, Intza Nabarro y Aintzane Montalban. Una jornada protagonizada por una climatología adversa.

Fue un día tranquilo en lo deportivo hasta Oñati, en la ascensión a Udana se formó una escapada de cinco corredoras. En la entrada a Azkoitia se neutralizó la carrera durante un tiempo ya que había aceite en la carretera, algo muy peligroso para las ciclistas.

Se reanudó la carrera, y en la subida a Itziar Eulen Nuuk mantenía a todas sus corredoras menos dos en el pelotón principal. En la última montaña de la jornada Aroa Gorostiza gestionó muy bien el esfuerzo y coronó junto al grupo de las mejores. La bajada técnica y complicada ya de por sí, con un día de mucha lluvia todavía era más difícil.

En la llegada a meta, Aroa se situó en el puesto quince en una de las carreras más importantes de la temporada. Siempre mirando de reojo a Maite Urteaga que era la representante del equipo Eulen Nuuk en el Campeonato de Europa.

Próxima cita para el equipo zarauztarra en el sur de España la Vuelta a Andalucía.