Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las corredoras del Eulen Nuuk en la plaza Unzaga de Eibar. JIRA BIRA

Zarautz

Aroa Gorostiza fue la más destacada del Eulen Nuuk en la prueba de Eibar

Juan Mari Zubiaurre

Juan Mari Zubiaurre

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:24

Comenta

Se va acercando el final de una temporada muy larga para el equipo femenino Eulen Nuuk y una de las últimas carreras disputadas se celebraba en casa, el GP Ciudad de Eibar. Las escogidas para correr esta carrera fueron Aroa Gorostiza, Raquel Erdociain, Olatz Marquet, Intza Nabarro y Aintzane Montalban. Una jornada protagonizada por una climatología adversa.

Fue un día tranquilo en lo deportivo hasta Oñati, en la ascensión a Udana se formó una escapada de cinco corredoras. En la entrada a Azkoitia se neutralizó la carrera durante un tiempo ya que había aceite en la carretera, algo muy peligroso para las ciclistas.

Se reanudó la carrera, y en la subida a Itziar Eulen Nuuk mantenía a todas sus corredoras menos dos en el pelotón principal. En la última montaña de la jornada Aroa Gorostiza gestionó muy bien el esfuerzo y coronó junto al grupo de las mejores. La bajada técnica y complicada ya de por sí, con un día de mucha lluvia todavía era más difícil.

En la llegada a meta, Aroa se situó en el puesto quince en una de las carreras más importantes de la temporada. Siempre mirando de reojo a Maite Urteaga que era la representante del equipo Eulen Nuuk en el Campeonato de Europa.

Próxima cita para el equipo zarauztarra en el sur de España la Vuelta a Andalucía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una familia catalana compra un restaurante y una pastelería de la plaza Gipuzkoa de San Sebastián
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 Experimento con crema Nivea: «En un lado la lata azul de 2 euros y en el otro una crema de 200 euros; este es el veredicto de un dermatólogo»
  4. 4 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad
  5. 5 Mil candidatos para 250 empleos: «No es normal tanta gente, se ha formado un tapón para entrar»
  6. 6

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  7. 7 Amaya Uranga, la voz de Mocedades que emociona en las redes sociales: «a su edad está intacta, de cuando había tanto amor y poesía en las letras»
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    Erik Bretos defendió ante el Consejo de la Real la continuidad de Sergio
  10. 10 El Olivi de Usurbil, nuevo paraíso de la txuleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aroa Gorostiza fue la más destacada del Eulen Nuuk en la prueba de Eibar

Aroa Gorostiza fue la más destacada del Eulen Nuuk en la prueba de Eibar