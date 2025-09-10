El Amenabar Zarautz avanza en la Euskal Kopa tras eliminar al Eibar en Ipurua

El Amenabar Zarautz jugaba este sábado en el polideportivo de Ipurua ante el equipo local, Eibar Eskubaloia, el partido de vuelta de la Euskal Kopa ... de balonmano.

Una semana antes, jugaron el partido de ida en el Aritzbatalde, donde lograron una buena renta de ventaja tras imponerse por un claro 35-25.

Los chicos de Mikel Agirrezabalaga 'Kapaxko', a quien acompaña en la dirección del equipo su hermano David, no quisieron tomarse este partido de vuelta como un entrenamiento, jugaron a tope.

No debemos olvidar que el próximo domingo comienzan el asalto a División de Honor Plata jugando su primer encuentro en Getxo contra el Club Balonmano Romo Broker Kirol. Tras perder la categoría la pasada temporada de una forma un tanto irregular, el objetivo de nuestros chicos debe de ser buscar el ascenso a una categoría de la que no debió descender el pasado mes de junio y que todavía sigue recurrido aunque al parecer por el momento sin demasiado recorrido.

Clara victoria 24-40

En Eibar jugaron un partido serio y aunque durante los primeros minutos los armeros aguantaron el tirón de los zarauztarras, poco a poco fueron abriendo brecha en el marcador hasta llegar al descanso siete arriba. 14-21.

No levantaron el pie del acelerador durante el segundo periodo. La ventaja de los visitantes fue creciendo para reflejar una ventaja de dieciséis goles al final del partido en el luminoso de Ipurua (24-40).

En cuanto a los mejores realizadores del Zarautz, destaca Aitor Zulaika que sumó un total de ocho goles en este partido de vuelta. Con seis dianas finalizó el encuentro Oihan Balenciaga, mientras otros tres jugadores de la primera plantilla sumaron cinco goles, Beñat Manterola, Ander Garmendia y Asier Lertxundi.

Una paso más en la Euskal Kopa donde el equipo de Iraitz Unanue, el Txikipolit Zarautz, terminó perdiendo en casa frente al Urdaneta por 23-26 en partido jugado el sábado al mediodía en el Aritzbatalde, con buena actuación de Mikel Olaizola (con 7 goles) y de Inhar Uranga (con 6).

Ahora los mayores deberán aparcar la Euskal Kopa y centrarse en el debut en Primera Nacional. Aquí sí que hay que comenzar bien ante el Romo en el polideportivo Gobela. Por el momento al Eibar ya se le ha ganado.