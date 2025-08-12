Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Como cada miércoles de los meses de verano, exhibición de deporte rural hoy en Lege Zaharren Enparantza .

Zarautz

Ainitze Zumeta, Paulo Ostolaza y Xabat Olaizola, en la exhibición de esta tarde

El festival de herri kirolak se celebrará a partir de las 19.30 horas en Lege Zaharren Enparantza

Antxon Etxeberria

ZARAUTZ.

Martes, 12 de agosto 2025, 20:10

Como todos los miércoles de verano, Lege Zaharren Enparantza acogerá esta tarde una nueva exhibición de deporte rural, con la participación de varios de los deportistas que prepara Joxe Ramón Iruretagoiena 'Izeta II' en su escuela.

Los asistentes al festival podrán seguir las evoluciones de destacados deportistas cómodamente sentados en las sillas que al ayuntamiento dispone cada miércoles para ver en directo esta exhibición que dará comienzo a las 19.30. Allí estarán los actuales campeones de Euskadi con las piedras pequeñas, los harrijasotzailes Ainitze Zumeta y Paulo Azpiazu. Ambos provienen del crossfit, pero se han amoldado muy bien a las pidras con el maestro que tienen a su lado, 'Izeta II'.

Xabat Olaizola, campeón

En la exhibición participará también Xabat Olaizola, recién proclamado campeón de pentatlón de Gipuzkoa ste pasado fin de semana en Irun. Fue el mejor alzando veinte veces la piedra circular de 100 kilos, en la gizon-proba arrastrando la piedra de 400 kilos, después cortando tres troncos, dos de 45 pulgadas y uno de 50, y, para terminar, completando cuatro plazas con las txingas de 50 kilos.

Los asistentes podrán ver también en acción al joven Jakes Iruretagoiena, el más joven de la saga de la familia de 'Izeta II', su nieto.

