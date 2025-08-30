Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Representantes municipales, de Sallobente elkartea y del jurado posan con los productores premiados en el XL Concurso de Sidra, entre ellos, la sidrería Izeta.

Urola Kosta

La sidrería Izeta de Aia gana el XL Concurso de sidra de Elgoibar

Elgoibar cerró este sábado sus 'Sanbartolos' con el día dedicado a las y los baserritarras, que volvió a estar protagonizado por los concursos y las degustaciones

Jabi Leon

Urola Kosta

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30

Después de seis intensas jornadas Elgoibar puso ayer punto y final a sus fiestas patronales de 2025; unos 'Sanbartolos' que, sin lugar a dudas, ... han estado protagonizados por la elevada participación y el buen ambiente reinante.

