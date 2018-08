LOS40 en Orio provocan el caos Miles de personas acudieron al concierto de LOS40 Summer Live en Orio. El concierto de la gira de LOS40 congregó a unas 9.000 personas, con la explanada de la playa a tope | Sobre las 22.00 horas, a mitad del concierto, empezó a llover de forma intensa, por lo que hubo que suspender el espectáculo musical EL DIARIO VASCO ORIO. Viernes, 10 agosto 2018, 08:56

La gran lluvia torrencial, que empezó a caer sobre las 22.00 horas de la noche de este pasado miércoles en Orio, obligó a suspender el concierto de la gira de verano LOS40 Summer Live, cuando unas 9.000 personas abarrotaban todas las inmediaciones de la explanada de la playa Antilla. Fue una pena por toda la gente allí congregada.

Tras la suspensión del concierto, Orio se convirtió en un caos, con las salidas colapsadas durante bastante tiempo por los padres que vinieron a recoger en sus coches a sus hijos. De todas formas, para medianoche estaba ya Orio despejado, merced a los servicios de Euskotren, así como el servicio especial de autobuses tanto dirección Donostia como Zumaia, además, como decimos, de los cientos y cientos de coches particulares que recogieron a sus hijos que habían acudido a LOS40 Summer Live.

Ya para el mediodía se dejaban ver cuadrillas de jovencitas y jovencitos en las inmediaciones del concierto de LOS40 Summer Live, gente que se fue sumando con el paso de las horas. Antes de arrancar el festival, Aitana, de Operación Triunfo, desataba la locura del fenómeno fan cuando subía al escenario a realizar su prueba de sonido.

A pesar de que las predicciones meteorológicas no eran muy optimistas, la cita musical arrancaba con la actuación del artista donostiarra Jon O. Lander, al que seguiría Dani Fernández (ex Auryn), que presentaba en Orio las canciones de su debut en solitario. Con la malagueña Ana Mena llegaba la revolución y el público asistente a LOS40 Summer Live no paró de cantar junto a ella su éxitos 'Ahora lloras tú' o 'Ya es hora'.

Desde Londres, el dúo Reyko tuvo la oportunidad de meterse en el bolsillo a la gente gracias a canciones como 'Spinning over you', una de las imprescindibles del verano. Fue tras la actuación de Reyko cuando una fuerte tromba de agua hizo acto de presencia e imposibilitó por completo la continuidad del show de LOS40 Summer Live, obligando a la organización a suspender el evento. Aun así, tanto los chicos de Bombai, como Aitana y Ana Guerra, quisieron subir brevemente al escenario para saludar al público y cantar a capella uno de sus éxitos.

Pese a que comenzó a llover de manera torrencial, todavía mucha gente pedía continuar con la fiesta, pero a la organización de LOS40 Summer Live le resultó imposible volver a retomar el evento, porque las condiciones no eran nada favorables. Empezó a llover de tal manera que, tras confirmarse la suspensión, hubo desbandada general, siendo la salida un caos, con todos y todas las congregadas empapadas de arriba a abajo y cada uno resguardándose de la lluvia como podía.

Una faena también para la hostelería local y, sobre todo, de la zona de la playa, que hasta ese momento estaban trabajando como muy pocas veces. No cabe duda de que LOS40 tienen tirón, con mucha gente desplazada desde la provincia, pero también de Orio y de la costa, aunque no pudieron disfrutar más que de medio concierto.