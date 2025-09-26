Zestoan hasiko du gaur Keta Babyautok futbol denboraldia zaleen aurrean

GetariaZestoan hasiko du gaur Keta Babyautok futbol denboraldia zaleen aurrean
Iraeta futbol zelaian jokatuko dute Alguacilen mutilak 16:00etatik aurrera
J.M. ZUBIAURRE
GETARIA.
Ostirala, 26 iraila 2025, 21:14
Joan den asteburuan Gorengoen Mailari modu ezin hobean hasiera eman ondoren, Getariako Keta Babyauto futbol taldeak gaur ekingo dio etxeko lehen norgehiagokari.
Zaleak Zestoara joan beharko dute arratsaldeko 16:00etan Iraeta futbol zelaian jokatuko den norgehiagoka ikustera. Aurrean, Aretxabaleta B taldea izango dute.
UDAkoak etxean lehen jardunaldian berdindu egin zuten bina Ordiziarekin eta aurkari gogorra izango da. Liga hasieran oraindik taldeak ez dira elkar ezagutzen eta denak dute itxaropena denboraldi on bat egiteko. Horregatik oso garrantzitsua izaten da lehen jardunalditan emaitza onak lortu eta bestei kezka sortaraztea.
