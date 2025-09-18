Retiran frente a Getaria una 'red fantasma', trampa mortal para peces y crustáceos

Una 'red fantasma' de 30 metros de largo por 1,5 de ancho fue retirado ayer de aguas de Getaria. El aparejo, tipo trasmallo estaba ... enganchado a las rocas con diversos crustáceos y otras especies atrapadas, a unos 30 metros de profundizad. Fue localizado hace unos días por miembros del club deportivo OlarruSub de Zumaia, y ahora ha sido trasladado al puerto de la localidad tras un operativo llevado a cabo con buceadores de la Federación Guipuzcoana, apoyados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Gipuzkoa.

𝗥𝗘𝗗 𝗙𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦𝗠𝗔 𝗙𝗥𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗔 𝗚𝗨𝗘𝗧𝗔𝗥𝗜𝗔

Las 'redes fantasmas' suponen actualmente el residuo más letal para las especies que habitan en los fondos marinos y se han convertido en un problema que amenaza el medioambiente en el litoral guipuzcoano.

Este tipo de aparejo puede acabar en el fondo del mar por abandono voluntario de un pesquero o por accidente. Aunque ya no son manejadas, siguen cazando de forma continua, atrapando peces y otros organismos marinos. Suponen un peligro para las especies, que pueden quedar enmalladas, sufrir heridas o incluso morir al ingerir fragmentos de la red.

En octubre de 2023 se encontró y retiró, después de casi tres horas de inmersión, una red fantasma de unos 700 metros de longitud en el litoral de Jaizkibel. Se encontraba enganchada a un bajo submarino a 17 metros de profundidad.