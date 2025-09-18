Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Retiran frente a Getaria una 'red fantasma', trampa mortal para peces y crustáceos

El aparejo, tipo trasmallo, estaba enganchado y fue llevado al puerto por buceadores de la Federación Guipuzcoana y de Salvamento Marítimo

A. I.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:58

Una 'red fantasma' de 30 metros de largo por 1,5 de ancho fue retirado ayer de aguas de Getaria. El aparejo, tipo trasmallo estaba ... enganchado a las rocas con diversos crustáceos y otras especies atrapadas, a unos 30 metros de profundizad. Fue localizado hace unos días por miembros del club deportivo OlarruSub de Zumaia, y ahora ha sido trasladado al puerto de la localidad tras un operativo llevado a cabo con buceadores de la Federación Guipuzcoana, apoyados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Gipuzkoa.

