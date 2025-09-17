Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zigor Saizar eta Nerea Urdangarin bidaian ateratako argazkian.

Getaria

Gaur Zarautz Jauregian 'Elaia errariak, bitakora poetiko-artistikoa'

Arratsaldeko 19:00etan Nerea Urdangarin eta Zigor Saizarrek Asia Hegoekialdean egindako bidaiaren berri emango dute

Juan Mari Zubiaurre

GETARIA.

Asteazkena, 17 iraila 2025, 19:56

Nerea Urdangarin oriotarra eta Zigor Saizar getariarrak hamar hilabeteetan Asia Hegoekialdeko hamar herrialde zeharkatu zituzten aurreko ikasturtean. Vietnmamgo hiriburuan, Hanoien, hasi zuten bidaia eta 22.000 kilometro egin ondoren, Japoniako hiriburuan, Tokion amaitu zuten.

Lehen ekitaldia

Gaur arratsaldeko 19:00etan Zarautz Jauregian egingo den saioa, Artzape Euskaltzaleon Plazak antolatutako ikasturteko lehen ekitaldia izango da. Bertan, bidai horretan izandako bizi-esperientziekin, Asiako jendearengandik ikasitako kultura, historia eta sinesmenetatik, eta batik bat bidaian sentitutako emozioekin, bidaiariek, Nerea eta Zigorrek, argazki, margolan eta olerkiekin osatutako ikus-entzunezkoa prestatu dute.

