El Consistorio de Orio adopta diversas medidas tributarias

Dentro de las medidas para dar respuesta a la situación creada por la crisis del coronavirus, el Ayuntamiento de Orio ha tomado una serie de decisiones relativas a los impuestos que pagan los ciudadanos.

Por una parte, el Ayuntamiento informa que retrasará el plazo de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pasando al cobro del 15 de mayo al 30 de junio y, del 1 de agosto al 15 de septiembre.

En cuanto al Impuesto de Circulación de Vehículos, el plazo para su pago estaba abierto cuando el Gobierno español decretó la situación de alarma y, en principio, finalizaba el 30 de abril. El Ayuntamiento prorrogará este plazo. Así, a los domiciliados se les cobrará el impuesto el 30 de mayo. No obstante, si por la situación creada, a alguien no le fuera posible el pago en esa fecha, podrá ampliar el plazo de pago hasta el 30 de junio, previa solicitud al Ayuntamiento con antelación suficiente. Los que no tengan domiciliado el pago, podrán realizar el pago sin recargo hasta el 30 de junio.

Impuesto sobre terrazas

A los propietarios de bares y restaurantes que pagan el impuesto de ocupación de vía pública con terrazas, se les cobrará en octubre, y no se cobrará el tiempo de indisponibilidad de la terraza por la situación.

Por su parte, el Consorcio de Aguas de Gipuzkoa ha decidido ofrecer a los usuarios la posibilidad de realizar pagos fraccionados. Por lo tanto, se hace saber a las personas que deseen fraccionar la factura, para no abonarla en una sola vez, que deberán solicitarlo previamente al Consorcio de Aguas antes de que finalice el periodo voluntario de pago.