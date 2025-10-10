La Ultra Trail Domusa Teknik introduce un nuevo sistema de inscripción por sorteo Las inscripciones se el próximo 5 de noviembre a las 18.00 horas y el sorteo se celebrará el 14 de ese mismo mes

Eli Aizpuru Viernes, 10 de octubre 2025, 10:08 Comenta Compartir

La Ultra Trail Domusa Teknik ha dado un paso más en su organización y desde este año los dorsales para participar en cualquiera de sus dos recorridos se repartirán por sorteo.

Las inscripciones para las pruebas Domusa Teknik 15MLK y Domusa Teknik 40MLK se abrirán el próximo 5 de noviembre a las 18.00 horas, y permanecerán disponibles hasta el 11 de noviembre a las 23:59 horas, a través de las plataformas RockTheSport y Kronoak.

El éxito de ambas carreras provocaba que los dorsales se agotaran en cuestión de minutos, lo que generaba problemas técnicos en las plataformas de inscripción y frustración entre los corredores que no podían conectarse a tiempo. Para evitar estas situaciones y garantizar un proceso más justo y accesible, la organización ha decidido implantar un nuevo sistema de inscripción mediante sorteo.

«Queremos que todos los corredores tengan las mismas oportunidades de participar, independientemente del dispositivo o del momento en que se conecten», ha señalado la organización, que también busca fomentar la participación femenina y promover un mayor equilibrio de género en la competición.

Cada participante recibirá un número aleatorio único, con el que entrará en el sorteo. En el caso de la Domusa Teknik 15MLK, se sortearán 200 dorsales para hombres y 200 para mujeres. Si alguna de las categorías no cubre su cupo, los dorsales sobrantes pasarán al otro género. Además, este año la organización ha ampliado el número total de plazas disponibles en esta prueba, ofreciendo 100 dorsales más que en ediciones anteriores.

En cuanto a la Domusa Teknik 40MLK, se pondrán a sorteo 550 dorsales de carácter general.

Sorteo, el 14 de noviembre

El sorteo se celebrará el 14 de noviembre a las 18:30 horas en el Ayuntamiento de Azpeitia, con la presencia de representantes municipales para garantizar la transparencia del proceso. El acto será público y podrá seguirse en directo a través de YouTube.

Se realizarán tres sorteos independientes: uno para los hombres de la 15MLK, otro para las mujeres de la 15MLK y un tercero para la prueba 40MLK.

Toda la información actualizada sobre el proceso de inscripción estará disponible en la web oficial: www.domusateknik40mlk.com.