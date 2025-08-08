Tres trenes de vapor en circulación, el fin de semana

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pone en circulación tres trenes de vapor el fin de semana. El tren de vapor tendrá el siguiente ... horario de salida desde el Museo (Azpeitia) hacia Lasao:hoy, sábado, a las 12.00 y a las 17.30 horas; y mañana, domingo, a las 12.00 horas.

Por otro lado, durante este mes la oferta veraniega del museo se completa con dos salidas diarias de trenes históricos diésel de martes a viernes laborables. En este caso, las horas de salida desde el Museo Vasco del Ferrocarril hacia Lasao se realizan a las 12.00 y a las 17.30 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones.

Ofrece, asimismo, uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo.

El horario de apertura del Museo es el siguiente: de martes a sábado de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos de 10.30 a 14.00 horas. Para más información sobre sus servicios: en el propio Museo Vasco del Ferrocarril (calle Julián Elorza, 8), 943.150677, museoa@euskotren.eus o www.euskotren.eus.