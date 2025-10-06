Regresa 'Preziyo Juxtue', el concurso de Bertan inspirado en 'El precio justo'

El escaparate con el lote de productos está visible en las oficinas de la Caja Rural .

Eli Aizpuru azpeitia. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12

La asociación Bertan Merkatari Elkartea ha puesto en marcha una nueva campaña para impulsar las compras en el municipio denominada 'Preziyo Juxtue'. Inspirado en el popular programa de televisión, este concurso busca premiar a las personas que realicen sus compras en los establecimientos de la localidad y reforzar la actividad del pequeño comercio.

La campaña ya está en marcha y durará hasta el 19 de octubre, periodo en el que quienes compren en los comercios asociados a Bertan podrán participar intentando acertar el precio total del escaparate especial que se mostrará en la oficina de Rural Kutxa (Foru Ibilbidea, 10).

Cómo participar

Durante las dos semanas de duración del concurso, las personas que realicen compras en las tiendas adheridas recibirán tarjetas con un código de participación, en función del importe gastado. Con las compras inferiores a 20 euros, ofrecerán 1 tarjeta; entre 20 euros y 60 euros, 2 tarjetas; y en las superiores a 60 euros, 3 tarjetas.

Con ese código, se podrá acceder al formulario disponible en la web www.nire-azpeitia. eus /info/ preziyojuxtue, completar los datos y apostar por el precio total del escaparate.

El premio

La persona que más se acerque al precio real , sin sobrepasarlo, será la ganadora y se llevará todo el contenido del escaparate, compuesto por productos de los establecimientos locales. En caso de empate, se realizará un sorteo entre las personas finalistas, que irán eligiendo los productos por turnos. Las bases completas y todos los detalles del concurso pueden consultarse en la web www.nire-azpeitia.eus/preziyojuxtue.

Bertan invita a la ciudadanía a apostar por el comercio local y a disfrutar de esta divertida iniciativa que combina entretenimiento y apoyo al tejido comercial de Azpeitia.