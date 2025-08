Las plazas de aparcamiento cerradas para bicis, disponibles

Ya están disponibles las plazas de aparcamiento cerradas para bicicletas. Los aparcamientos están situados entre los números 17 y 18 de la calle Salbe y ... junto al número 6 de la calle Jose Artetxe, y tienen capacidad para 10 bicicletas. El servicio es gratuito, pero para su uso es necesario darse de alta.

Los aparcamientos cerrados tienen como objetivo fomentar los desplazamientos urbanos en bicicleta. En concreto, la decisión de instalarlos se enmarca dentro de la estrategia de movilidad sostenible del municipio.

«Azpeitia es un pueblo cómodo para andar en bicicleta y queremos que éste sea el medio de transporte diario de la ciudadanía. En los últimos años hemos aumentado el número de plazas de aparcamiento, y esta propuesta se complementa con la instalación de estos nuevos aparcamientos cerrados. La ciudadanía tendrá la oportunidad de dejar sus bicis en la calle tranquilamente», ha expresado Joanes Amenabar, presidente de la Comisión de Medio Ambiente.

Para utilizar el servicio hay que registrarse. Para ello existen dos vías: a través de la aplicación PVerde o desde la página web www.parkingverde.com. Las personas mayores de 18 años pueden darse de alta en el servicio cumplimentando los datos requeridos; en el caso de menores de edad, el registro debe ser realizado por el padre y la madre o sus tutores. Las personas jurídicas también pueden darse de alta y permitir a sus trabajadores el uso de los aparcamientos.

Una vez dado de alta, el usuario recibirá un código. Para acceder al parking debe utilizar este código (un teclado situado fuera del parking), la aplicación móvil PVerde, o bien podrá llamar al número de teléfono del servicio.

Cada vez que se abre la puerta, sólo una persona puede dejar la bicicleta cerrada con llave. Una vez hecho esto, deberá dar al botón de cierre y comprobar que la puerta se cierra correctamente para que no entre nadie que no sea el usuario del servicio.

Los aparcamientos no se destinarán a garaje. Por lo tanto, la bicicleta no puede estar parada durante un máximo de siete días. Cada usuario solo puede tener una bicicleta estacionada, además de sus accesorios (silla de niños, cesta), y no pueden ocupar más de un espacio. Asimismo, se prohíbe dejar en el aparcamiento cualquier otra cosa que no sea la bici.

«Ya se ven algunas bicicletas aparcadas, y eso nos alegra. Creemos que los aparcamientos pueden ser cómodos para algunos vecinos y vecinas, y esta iniciativa ayudará a utilizar más la bicicleta», ha señalado Amenabar.