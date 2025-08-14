Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Museo Vasco del Ferrocarril prepara siempre una oferta especial para verano. EUSKOTREN

Azpeitia

El Museo Vasco del Ferrocarril pondrá en circulación cuatro trenes de vapor el fin de semana

La oferta veraniega del museo se completa con dos salidas diarias de trenes históricos diésel de martes a viernes laborables

Sara Utrera

azpeitia.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:47

El Museo Vasco del Ferrocarril de Euskotren pondrá en circulación cuatro trenes de vapor este fin de semana.

El tren de vapor tendrá el siguiente horario de salida desde el museo hacia Lasao: hoy, viernes, a las 12.00 horas, mañana, sábado, a las 12.00 y a las 17.30 horas, y el domingo a las 12.00 horas.

Asimismo, durante este mes la oferta veraniega del museo se completa con dos salidas diarias de trenes históricos tracción diésel, de martes a viernes laborables. En este caso, las horas de salida desde el Museo Vasco del Ferrocarril de Azpeitia hacia Lasao son a las 12.00 y a las 17.30 horas.

El Museo Vasco del Ferrocarril expone en sus instalaciones una de las mejores colecciones ferroviarias de Europa, con vehículos de todo tipo: locomotoras de vapor, diésel y eléctricas; automotores y diversas clases de vagones. Ofrece, asimismo, uno de los más completos conjuntos de máquina-herramienta de Euskadi, a través del antiguo taller mecánico del Ferrocarril del Urola, y cuenta con las muestras de los uniformes utilizados en el ferrocarril desde finales del siglo XIX y de una de las mejores colecciones de relojería ferroviaria del mundo.

El museo abre de martes a sábado de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos de 10.30 a 14.00 horas. Para más información sobre sus servicios: en el propio Museo Vasco del Ferrocarril (calle Julián Elorza, 8), 943.150677, museoa@euskotren.eus o www.euskotren.eus.

