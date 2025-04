«La mejor sensación es la de tener una idea y sentarte delante del lienzo»

Durante años, su nombre estuvo ligado al bullicio del restaurante Bizker, un clásico en Urrestilla que marcó toda una época. Pero tras echar el cierre ... hace ya un cuarto de siglo, Miren Arteaga –más conocida como Miren 'Bizker'– encontró en los pinceles una nueva forma de expresión. Comenzó su andadura con el maestro Diego Cruz y continúa ahora con el pintor y escultor oriotarra Iñigo Manterola. Amante del monte y volcada en su familia, especialmente en su nieto Mikel, ha sabido dar forma a una pasión que llevaba tiempo gestándose en silencio. Ahora, se lanza a una nueva aventura: su primera exposición de pintura, que se podrá ver hasta el próximo día 21 en Sanagustin kulturgunea.

–¿Cómo surgió la idea de crear esta exposición?

–Desde el centro cultural me animaron a exponer mis cuadros y lo hice, sin ningún tipo de pretensión. Me dijeron que había espacio y tiempo para poder poner la exposición y me animé.

Exigente «Nunca ves finalizado un trabajo. Si cogiera ahora cualquiera de los cuadros, seguramente le haría algún retoque»

–¿Qué tipo de pinturas ha expuesto?

– Todos son pinturas al óleo, algunos son mixtos, con relieves ...

Hay algunos trabajos abstractos, que son anteriores. Cuando empecé no sabía por dónde tirar y lo hice por los abstractos. Únicamente, me gustaba pintar y desde muy pequeñita se me había dado bien el dibujo. Simplemente veía algo y me preguntaba, ¿seré yo capaz de plasmar eso? Más tarde, empecé a pintar cuadros figurativos a través de fotografías,

–¿Cómo trabaja en sus óleos?

–Cuando veo una luz o un paisaje que me gusta, le saco primero una foto y pinto a través de esa imagen. Me gustan las fotografías del mar, olas, barcos..

–¿Cómo fueron sus comienzos?

–Siempre he trabajado en el restaurante familiar y empecé a pintar una vez cerrado el negocio. Bizker se cerró en 2020 y yo comencé con mis primeros trabajos hacia 2003. Quería 'hacer algo' y me salieron los trabajos abstractos pero a mí me gustan más los de ahora, unos cuadros más figurativos.

–¿Le supone un mayor reto plasmar paisajes?

–Sí, ciertamente. Me parece un reto poder trasladar al óleo algún paisaje o imagen que primeramente me ha entrado por los ojos.

–¿En qué trabaja ahora? ¿Tiene algún proyecto entre manos?

– Últimamente mi tiempo está dedicado plenamente a mi nieto, Mikel. La dedicación al pequeño me lleva mucho tiempo y para el poco que me queda, no me compensa sacar todo el material de pintura y volver a guardarlo pero cuando coja algo de tiempo me pondré a pintar algo abstracto, es lo que tengo en la cabeza.

–¿A qué le da importancia a la hora de comenzara pintar un lienzo?

– Sobre todo al color. Lo más difícil es acertar con el color.

–Y cuando termina el proceso y mira lo que ha creado, ¿qué es lo que más le interesa conseguir?

– Nunca ves finalizado un trabajo. Si cogiera ahora mismo uno de los cuadros que tengo aquí expuestos, seguramente le haría algún retoque. No ves nunca un trabajo finalizado del todo, ¡siempre hay algo que podrías perfeccionar! Y si empiezas así, al final acabas transformando y cambiando todo el trabajo. A veces, es peor tenerlo delante. Lo mejor es retirarlo cuanto antes.

– Cuando da por finalizado un trabajo, ¿le importa mucho el qué dirán? ¿Si gustará o no?

– Siempre importa la opinión de las personas de tu alrededor, sobre todo, de la familia.

– Siendo su primera exposición, ¿qué le ha parecido? ¿Qué sensaciones ha percibido?

–Sanagustin es un lugar muy concurrido, por el que pasa mucha gente, y desde ese punto de vista, han sido muchas las personas queme han felicitado porque ni siquiera sabían que los cuadros eran míos. Sin embargo, pienso que –debido a la escasa luz– no han lucido demasiado. Quizás en un lugar más apropiado, se hubiesen apreciado más. La falta de luminosidad hace que en varios trabajos no se note el relieve, por ejemplo. Pero han sido muchas las personas que me han felicitado porque ni siquiera sabían que os cuadros eran míos. Me quedo con eso.

– ¿Se animaría a montar alguna otra exposición?

–Quién sabe. Quizás en un sitio donde cuidemos más estos aspectos pero... no sé, estoy contenta por haber tenido la oportunidad de exponer en el centro cultural Sanagustin.

– ¿Cómo espera que reaccione el público?

– Simplemente, que le han gustado, no tengo más pretensiones. Conozco mis límites. Sé hasta dónde puedo llegar y me conformo.

– ¿Hay algún cuadro en la exposición que no hubiese querido mostrar pero que finalmente lo ha hecho?

– Sí, hay alguno que otro que no hubiese traído aquí. Uno en concreto, es de mi hija, lo pinté para ella y le encanta. Quería traerlo y lo hemos expuesto porque me lo ha aconsejado pero si hubiese elegido yo los cuadros, seguramente no estaría aquí.

–Hay expuestos una veintena de cuadros. ¿Ha dejado muchos fuera?

– Algunos más. He elegido los que me han parecido más adecuados al espacio. Al principio eso sí, me dio un poco de vergüenza pero no tengo pretensiones. No soy profesional de esto y lo tengo asumido. Si gustan, bien, y si no, también.

–¿Qué ha aprendido de todo este proceso?

–He aprendido a comenzar un proyecto y finalizarlo, a observar y fijarme en los detalles al realizar una fotografía. Todo se aprende mientras te guste. Habrá personas que lleven dentro ese don pero para el que no lo tiene, con ganas, todo se puede aprender.

–¿Qúe es para usted la pintura?

– Algo que me da paz. La mejor sensación es la de tener una idea y sentarte delante del lienzo, ese momento es el mejor. De ahí en adelante, vienen los problemas, o porque no te sale lo que querías o por alguna otra cosa.

– ¿Es de las que observa todo el rato con el objetivo de plasmarlo en un lienzo?

– Cuando tengo tiempo sí. Estoy siempre pensando en ir al monte, otra de mis pasiones, y en pintar. Pasar la tarde pintando es el mejor plan que puedo tener. En este momento no puedo pensar en ello, pero llegará. Un negocio familiar es lo peor del mundo cuando quieres tiempo. A mi hija no le pude dedicar tanto y ahora estoy disfrutando también con esta otra faceta, la de abuela.