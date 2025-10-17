Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Deporte y clima de hermandad se unieron en el primer Premio Izarraitz disputado el pasado día 11. Izarraitz Igeri Elkartea

Azpeitia

Izarraitz conmemora sus cuatro décadas de historia con deporte y ambiente popular

El club de natación llevará a cabo numerosas actividades festivas a lo largo de todo el sábado, uniendo deporte, música y celebración

Eli Aizpuru

Viernes, 17 de octubre 2025, 20:50

Izarraitz Igeri Elkartea celebra este año su 40 aniversario, por lo que los componentes del club han organizado una jornada festiva para conmemorar el ... aniversario. Fundado en 1985, el club azpeitiarra mantiene viva su pasión por la natación y su compromiso con la cantera, y ha preparado dos fines de semana festivos llenos de deporte y ambiente popular.

