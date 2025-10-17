Izarraitz conmemora sus cuatro décadas de historia con deporte y ambiente popular

Izarraitz Igeri Elkartea celebra este año su 40 aniversario, por lo que los componentes del club han organizado una jornada festiva para conmemorar el ... aniversario. Fundado en 1985, el club azpeitiarra mantiene viva su pasión por la natación y su compromiso con la cantera, y ha preparado dos fines de semana festivos llenos de deporte y ambiente popular.

Izarraitz Igeri Elkartea agradece así el apoyo de todos los que han formado parte del club, mirando con ilusión hacia el futuro.

Elsábado pasado tuvo lugar el Trofeo Izarraitz, celebrado en la piscina municipal. En la competición participaron los y las nadadoras nacidas en 2017, 2016, 2015 y 2014, pertenecientes a Izarraitz, Zubiaurre (Azkoitia) y Taosa (Zumaia). En total, se reunieron 205 nadadores, de los cuales 100 eran de Azpeitia, 80 de Azkoitia y 25 de Zumaia.

Programación

Las celebraciones continuarán hoy sábado, con una jornada repleta de actividades: A las 10.00 horas, se celebrará una sesión de natación 'Txapelezketa' en la piscina; a las 12.30, los trikitilaris animarán una kalejira desde la piscina hasta la plaza; a las 14.30, se reunirán en una comida popular en la Azoka Plaza. Para amenizar la tarde, a las 16.00, contarán con un espectáculo de magia para niños y niñas de la mano del mago local Iago Magoa. Por último, a las 19.00, la elektrotxaranga pondrá el broche final a la fiesta.