Gran actuación de Xabier Iturralde en Lodosa

La pareja formada por el azpeitiarra Xabier Iturralde y el valenciano Javier Soler se ha proclamado ganadora del Concurso Nacional de Recortadores de Lodosa, en modalidad de anillas. El concurso, disputado el pasado domingo en la plaza de toros de Lodosa, reunió a las nueve mejores parejas del circuito para enfrentarse a las vacas de la ganadería Eulogio Mateo.

Durante su actuación, la pareja formada por Iturralde y Soler se midió a Ponchera, la vaca marcada con el número 41. Según la crónica del evento, la pareja realizó «se hizo rapidísimo con la vaca». El recortador azpeitiarra y su compañero realizaron una gran actuación, y en poco más de 15 segundo ya habían conseguido la primera anilla. En total consiguieron seis anillas y pasaron a la final como segundos clasificados.

En la final del concurso se enfrentaron a la vaca Mesonera, marcada con el número 913. La pareja volvió a mostrar una gran actuación, colocándole dos anillas válidas a la vaca que le valieron para hacerse con la victoria.