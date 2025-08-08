Azpeitia'Ezagutu jasangarritasuna' jarduera bihar Ekoetxean
S. U.
AZPEITIA.
Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:49
'Ezagutu jasangarritasuna' izeneko jarduera eskainiko da bihar, Ekoetxean. Bi ordutan egingo dute: 11:00etan eta 17:00etan. 90 minutu iraupena duen jarduerak jolasa eta ikaskuntza uztartzen ditu. Parte hartzaileek bi mapa eta galdera multzo bat jasoko dituzte hasieran. Jarraian, hiru kategoriatan (identifikazioa, bilaketa eta sormena) sailkatutako 15 erronka gainditu beharko dituzte. Bakarka zein taldeka parte hartzeko aukera ematen duen jolasa da, eta doakoa da.
Parte hartzeko, beharrezkoa da izena ematea: https:// ekoetxea.eus/esperientzia/ezagutu-jasangarritasuna/ .
