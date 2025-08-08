Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Azpeitia

'Ezagutu jasangarritasuna' jarduera bihar Ekoetxean

S. U.

AZPEITIA.

Ostirala, 8 abuztua 2025, 20:49

'Ezagutu jasangarritasuna' izeneko jarduera eskainiko da bihar, Ekoetxean. Bi ordutan egingo dute: 11:00etan eta 17:00etan. 90 minutu iraupena duen jarduerak jolasa eta ikaskuntza uztartzen ditu. Parte hartzaileek bi mapa eta galdera multzo bat jasoko dituzte hasieran. Jarraian, hiru kategoriatan (identifikazioa, bilaketa eta sormena) sailkatutako 15 erronka gainditu beharko dituzte. Bakarka zein taldeka parte hartzeko aukera ematen duen jolasa da, eta doakoa da.

Parte hartzeko, beharrezkoa da izena ematea: https:// ekoetxea.eus/esperientzia/ezagutu-jasangarritasuna/ .

Publicidad

Top 50
  1. 1 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  2. 2 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  3. 3 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  5. 5 La situación de Sadiq y Zakharyan en la Real Sociedad y el interés en Equi Fernández
  6. 6 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  7. 7

    Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia
  8. 8 Iñigo Martínez deja el Barça por Arabia
  9. 9

    Malienses trasladados de Donostia a Arantzazu: «Estoy muy contento de poder dormir en una cama»
  10. 10 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco 'Ezagutu jasangarritasuna' jarduera bihar Ekoetxean