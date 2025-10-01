Domusa Teknik ISB afronta su segundo choque tras el gran estreno liguero en casa

El Domusa Teknik ISB ha comenzado la temporada de la mejor manera posible en la LF Challenge. Este sábado, en un polideportivo de Azpeitia entregado, ... las chicas dirigidas por Luis Agirre 'Katxi' se impusieron con autoridad al Santfeliuenc por 81-67, en un partido que confirmó el gran estado de forma del equipo.

El choque se rompió ya en el primer cuarto, cuando las locales desarbolaron a su rival con un ritmo altísimo y una defensa intensa que les permitió acumular una renta de 11 puntos. Esa ventaja, lejos de diluirse, se consolidó en los siguientes periodos hasta llegar al descanso con una diferencia de 15 puntos. Aunque las catalanas intentaron reaccionar en la segunda mitad, el ISB no dio opción y supo gestionar con calma y confianza cada intento visitante.

Cinco jugadoras superaron los 10 puntos (Tomacova, Leaupepe, Azkue, Lalotte y Van), reflejo de la riqueza ofensiva del grupo. La más destacada fue Skylar Van, que firmó 15 puntos y alcanzó una valoración global de 19, siendo un pilar en ambos lados de la cancha.

Con esta primera alegría ya en el bolsillo, el Domusa Teknik ISB afronta con ambición la próxima cita en Logroño, donde se medirán al Bosonit Unibasket el sábado (19:00). El duelo será especial, ya que ambos equipos llegan con victoria en la primera jornada, y uno de los dos tomará ventaja en la clasificación. Mantener la solidez mostrada en casa también a domicilio será clave para seguir en la parte alta de la tabla.

Estreno liguero del Biele ISB

Mientras tanto, en el lado masculino, el Biele ISB no pudo superar la fase previa de la Copa y cayó por 64-75 ante Logrobasket Logi7. Tras un inicio muy cuesta arriba, los de Iñigo Núñez no lograron remontar y deberán centrarse ya en el estreno liguero de la LEB Plata, el próximo domingo (18:00), de nuevo en Azpeitia, frente al mismo rival riojano.