Concierto en el santuario de Loiola de Matthieu de Miguel y Louna Carbonell

S. U. AZPEITIA. Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49 Comenta Compartir

El organista Matthieu de Miguel y la violinista Louna Carbonell actuarán hoy, a partir de las 20.00 horas, en el santuario de Loiola.

El concierto está organizado en el marco del Ciclo de Órgano de la Quincena Musical, en colaboración con el Ayuntamiento de Azpeitia, y la entrada es gratuita. Los artistas interpretarán piezas de Johan Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Fritz Kreisler, Alexandre Guilmant, Charlser Gounos y Claude Debussy, entre otros.