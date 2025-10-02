Azpeitia se llenará de magia este fin de semana con una nueva edición de Txisteratik

AzpeitiaAzpeitia se llenará de magia este fin de semana con una nueva edición de Txisteratik
El viernes y el sábado las calles, bares y teatros de la localidad se llenarán de espectáculos
Azpeitia
Jueves, 2 de octubre 2025, 20:14
Azpeitia volverá a convertirse en un escenario mágico con la llegada del otoño. La recién creada asociación Txisteratik, junto con Kulturaz kooperatiba y el ... Ayuntamiento de Azpeitia, celebrará entre los días 3 y 4 de octubre la novena edición de 'Txisteratik egun magikoak', un encuentro en el que la magia tomará calles, teatros y bares de la localidad y donde el público tendrá la oportunidad de romper con la rutina, despertando el asombro y conectando con lo inexplicable.
Este viernes, a las 18.00, Dinamoa Sormen Gunea acogerá la gala 'Gertuko magia', en la que participarán Eneko Gutiérrez y Oier Jurado, con la colaboración especial de Paco Agrado, un reconocido ilusionista extremeño premiado en múltiples certámenes y conocido por integrar narrativa, poesía y teatro en sus espectáculos.
La magia continuará el sábado con una intensa jornada que comenzará a las 12.30 del mediodía, cuando la plaza y Erdikale se llenen de actuaciones de magia callejera. En esta ocasión, además de las calles, los bares de la zona también se sumarán a la iniciativa, convirtiéndose en escenarios improvisados donde ocho magos competirán dentro de un concurso cuyo ganador será anunciado por la tarde.
Ese mismo día, a las 19.00, Soreasu antzokia acogerá la Gala Principal, en la que el público podrá disfrutar de la presencia del mago gallego Joshua Kenneth, además de Enzzo, Tor eta Txoborro y Julen Magoa.
Las entradas para las galas, con un precio de 10 euros, ya están disponibles en la web www.kulturaz.eus y en Sanagustin kulturgunea.
