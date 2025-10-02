Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El mago local 'Iagomagoa' haciendo de las suyas. KULTURAZ

Azpeitia

Azpeitia se llenará de magia este fin de semana con una nueva edición de Txisteratik

El viernes y el sábado las calles, bares y teatros de la localidad se llenarán de espectáculos

Eli Aizpuru

Azpeitia

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:14

Comenta

Azpeitia volverá a convertirse en un escenario mágico con la llegada del otoño. La recién creada asociación Txisteratik, junto con Kulturaz kooperatiba y el ... Ayuntamiento de Azpeitia, celebrará entre los días 3 y 4 de octubre la novena edición de 'Txisteratik egun magikoak', un encuentro en el que la magia tomará calles, teatros y bares de la localidad y donde el público tendrá la oportunidad de romper con la rutina, despertando el asombro y conectando con lo inexplicable.

