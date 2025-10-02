Azpeitia se llenará de magia este fin de semana con una nueva edición de Txisteratik

Azpeitia volverá a convertirse en un escenario mágico con la llegada del otoño. La recién creada asociación Txisteratik, junto con Kulturaz kooperatiba y el ... Ayuntamiento de Azpeitia, celebrará entre los días 3 y 4 de octubre la novena edición de 'Txisteratik egun magikoak', un encuentro en el que la magia tomará calles, teatros y bares de la localidad y donde el público tendrá la oportunidad de romper con la rutina, despertando el asombro y conectando con lo inexplicable.

Este viernes, a las 18.00, Dinamoa Sormen Gunea acogerá la gala 'Gertuko magia', en la que participarán Eneko Gutiérrez y Oier Jurado, con la colaboración especial de Paco Agrado, un reconocido ilusionista extremeño premiado en múltiples certámenes y conocido por integrar narrativa, poesía y teatro en sus espectáculos.

La magia continuará el sábado con una intensa jornada que comenzará a las 12.30 del mediodía, cuando la plaza y Erdikale se llenen de actuaciones de magia callejera. En esta ocasión, además de las calles, los bares de la zona también se sumarán a la iniciativa, convirtiéndose en escenarios improvisados donde ocho magos competirán dentro de un concurso cuyo ganador será anunciado por la tarde.

Ese mismo día, a las 19.00, Soreasu antzokia acogerá la Gala Principal, en la que el público podrá disfrutar de la presencia del mago gallego Joshua Kenneth, además de Enzzo, Tor eta Txoborro y Julen Magoa.

Las entradas para las galas, con un precio de 10 euros, ya están disponibles en la web www.kulturaz.eus y en Sanagustin kulturgunea.