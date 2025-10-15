Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lasao Etxea, situado junto a la parroquia.

Azkoitia

Visita guiada para conocer Lasao Etxea e Idiakez Ederra, partir de las 11.30, este sábado

A través de una iniciativa dirigida por el concejal de Patrimonio Juan Bautista Mendizabal, Azkoitia se une así alas Jornadas Europeas del Patrimonio

E. A.

Azkoitia.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:48

Azkoitia se sumará a las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025, bajo el lema 'Ondarea eraikitzen. Construyendo cultura', una iniciativa impulsada por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

En el marco de estas jornadas, se ha organizado una visita guiada que permitirá conocer Lasao Etxea e Idiakez Ederra, dos casas históricas situadas junto a la parroquia del municipio. La actividad tendrá lugar este sábado, 18 de octubre, a las 11:30 horas, y estará guiada por el concejal de Patrimonio, Juan Bautista Mendizabal.

Sin inscripción previa

Las personas interesadas deberán presentarse el día y la hora indicados junto la iglesia, punto de encuentro establecido

Las personas interesadas deberán presentarse el día y la hora indicados en el punto de encuentro, establecido junto a la iglesia. La participación será gratuita.

Durante el recorrido, se ofrecerá la oportunidad de conocer, desde el exterior, estas dos edificaciones que hunden sus raíces en la primera urbanización de Azkoitia y su sistema defensivo. Asimismo, se abordará su peculiar arquitectura, enclavada en pleno casco histórico monumental, y se compartirán diversas curiosidades artísticas e históricas.

Las Jornadas Europeas del Patrimonio ponen en valor el patrimonio arquitectónico como una de las expresiones más visibles, cotidianas y simbólicas de nuestro legado cultural.

Este proyecto, promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, cuenta con la colaboración de las Diputaciones de Álava y Bizkaia y del Gobierno Vasco, con el objetivo de reforzar el impacto de las jornadas en toda Euskadi, optimizar esfuerzos e intercambiar experiencias entre los distintos territorios.

