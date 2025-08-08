Visita guiada 'Azkoitia: La villa de los palacios y casas torre', este fin de semana

Urola Turismoa ofrece este fin de semana la visita guiada Visita guiada 'Azkoitia: La villa de los palacios y casas torre'. La primera visita ... se realizará hoy, sábado, en castellano, y la segunda mañana en euskera. La salida de ambas será a las 12.00 horas desde el exterior de la parroquia Santa María, y la duración será aproximadamente de una hora y media.

La actividad es gratuita, pero se requiere un mínimo de cuatro participantes. Inscripciones y más información: 699.759429, i-loiola@urolaturismoa.eus, 943.151878, urolaturismoa.eus o en las redes sociales de Urola Turismo.

La villa reúne un valioso conjunto arquitectónico de casas torre y palacios. Cada uno de estos palacios guarda entre sus muros innumerables historias -entre la leyenda y la realidad histórica- y el recuerdo de personajes y hechos que marcaron el pasado de Gipuzkoa