Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
'Amak' antzezlanak amatasuna jorratzen du umore klabean.

Azkoitia

Txalo Produkzioak konpainiak 'Amak' antzezlana aurkeztuko du larunbatean

Emanaldia 19:00etan izango da Baztartxon. Sarrerak aurrez eskuragarri daude www.entradium atarian

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Asteazkena, 8 urria 2025, 20:26

Comenta

Txalo Produkzioak konpainiak 'Amak' antzezlana aurkeztuko du larunbatean, urriaren 11n, Baztartxo antzokian . Emanaldia 19:00etan izango da eta sarrerak aurrez eskuragarri daude www.entradium.com atarian.

'Amak' antzezlanak amatasuna jorratzen du umore klabean. Erditzea, edoskitzaroa, eskolaratzea, kontziliazioa, etxeko lanen banaketa, edota presio soziala, eta guzti hori, ikuspegi ezberdinetatik. Izan ere, elkar ezagutzen ez duten lau emakume atera ezinik geratzen dira ikastola bateko itxaron gelan. Egoera desesperagarri horrek terapia moduko batera eramango ditu lau protagonistak eta amatasunaren alde onak eta txarrak mamitzen joango dira.

«Lehen aldiz umea izan behar duena, lanagatik umearekin egoteari uko egin behar izan diona, haurtxoarekin egoteko lana utzi duena, edota amatasuna baztertu duena. Emakume bakoitzak bere istorioa du eta banan banan aletzen joango dira ikuslegoaren aurrean», aurreratzen dute..

Elena Diaz da obraren egilea eta Begoña Bilbao, zuzendaria. Aktore taldea, berriz, Intza Alkain, Iraitz Lizarraga, Tania Fornieles eta Oihana Maritorena aktoreek osatzen dute.

Udazkeneko kultur eskaintzak beste bi antzezlan ere aurreikusten ditu datozen asteetarako. Hala, urriaren 18an, 'Semaforoa' lanaren txanda izango da. Logela Multimediak eskainia, 4 urtetik gorako haurrei dago zuzendua eta antzerkia, bideoanimazioa eta musika uztartzen dute.

Hurrengo hitzordua, berriz, Antton Telleria eta bere 'Ninini' monologoarekin izango da. Tolosarra azaroaren 21ean izango da Baztartxon.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian compra la marca a Ternua por 800.000 euros
  4. 4 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  5. 5

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  6. 6 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  7. 7 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  8. 8 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  9. 9

    El absentismo laboral en Osakidetza repunta y escala hasta el 10,5%
  10. 10 La tortilla de patata que quiere reinar en San Sebastián y abre su tercer local en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Txalo Produkzioak konpainiak 'Amak' antzezlana aurkeztuko du larunbatean

Txalo Produkzioak konpainiak &#039;Amak&#039; antzezlana aurkeztuko du larunbatean