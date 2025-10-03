Sara Utrera AZKOITIA. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El tercer ascensor de Floreaga estará operativo antes de finalizar el año, según lo previsto. Los trabajos comenzaron en abril, y las obras están ya muy avanzadas. Se puede observar la estructura completa y también las pasarelas. Falta, entre otras tareas, instalar la cabina móvil, así como las barandillas de vidrio y los pasamanos, y la iluminación.

El acceso al elevador se ubica al final de Floreaga Berri kalea, junto al comienzo de las escaleras de subida hacia la parte alta de la ladera. Tendrá dos paradas. Una de ellas, a la altura de Izarraitz kalea 3, y la otra, junto a la bolera, justo al final de las escaleras de subida existentes.

El presupuesto de la actuación es de 999.038 euros IVA incluido, y el Ayuntamiento ha recibido una subvención por parte del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno Vasco para su financiación.