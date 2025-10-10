Pascual y Ansorena combinan órgano y txistu este sábado, en Azkoitia

El XXVI Ciclo Internacional de Órgano Romántico continúa este sábado, con un recital singular en el que se unirán dos grandes referentes de la ... música vasca: el organista José Antonio Pascual y el txistulari Jose Ignazio Ansorena. La cita será en la parroquia a las 20.00 horas, con entrada gratuita.

Tras la actuación del organista sueco Benjamin Righetti la pasada semana, el ciclo ofrecerá ahora un programa en el que el órgano Cavaillé-Coll dialogará con el txistu, en un encuentro entre la música clásica y la tradición popular.

José Antonio Pascual, donostiarra, es organista titular de la parroquia de San Vicente de San Sebastián, profesor de órgano en la Escuela de Música de Bergara y en el Conservatorio de Bayona, y director de los coros Alberto Agirre y Ekintza. Formado en el Conservatorio de San Sebastián y en el CNR de Bayona, ha dirigido la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y ofrecido recitales en festivales y auditorios de todo el Estado, colaborando con orquestas como la Bilbao Orkestra Sinfonikoa o la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

Por su parte, Jose Ignazio Ansorena Miner (San Sebastián, 1953), nieto del maestro Isidro Ansorena, es una figura esencial del txistu vasco. Director de la Banda de Txistularis de San Sebastián y catedrático del Conservatorio Superior, ha ganado numerosos premios de interpretación y composición. Además, ha sido profesor, divulgador y presentador en televisión, y en 2002 recibió la Medalla de Oro de la Asociación de Txistularis del País Vasco por su contribución a la difusión de este instrumento.

El repertorio del concierto incluirá obras de César Franck, José María Usandizaga, Juan Olaizola y Jean Langlais.

Próximas citas

El Ciclo Internacional de Órgano Romántico contará con más citas en Azkoitia, al igual que en Loiola y Bergara, puntos de encuentro también en la programación de esta 26 edición. La joven coreana Shin Young Lee será la protagonista el 18 de octubre. El concierto será también a las 20.00.