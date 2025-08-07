Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juaristi eta Mendizabal. OTEIZA

Azkoitia

Mikel Aranbarri txapeldun Getariako Salbatore txapelketan

Lur Juaristi eta Oihan Mendizabal txapeldunorde izan dira X. Elkano sarian

Sara Utrera

Sara Utrera

Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:27

Oteiza elkarteko Mikel Aranbarrik Getariako Salbatore Txapelketa irabazi du, 23 urtez azpikoen mailan. Aranbarrik Albenizekin (Aurrera Tolosa) osatu zuen bikotea eta 22-21 irabazi zioten Uriarte eta Calvo (Lezama-Markina) bikoteari finalean. Oteiza elartetik adierazi dutenez, lau pilotariek norgehiagoka estua eta gogorra jokatu zuten, eta «Aranbarriren esker gantxo batek erabaki zuen partida».

Juaristi eta Mendizabal

Bestalde, Lur Juaristi eta Oihan Mendizabal txapeldunorde izan ziren Getarian ere jokatutako X. Elkano Sarian. Alebin mailako bikoteak 16-7 galdu zuen Ilunpeko Arandia-Goenaga bikotearen aurka jokatutako finalean. Oteizatik euren pilotariak zoriondu dituzte txapelketa onak egin dituztelako. «Segi lanean!».

