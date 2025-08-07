Mikel Aranbarri txapeldun Getariako Salbatore txapelketan

AzkoitiaMikel Aranbarri txapeldun Getariako Salbatore txapelketan
Lur Juaristi eta Oihan Mendizabal txapeldunorde izan dira X. Elkano sarian
Osteguna, 7 abuztua 2025, 21:27
Oteiza elkarteko Mikel Aranbarrik Getariako Salbatore Txapelketa irabazi du, 23 urtez azpikoen mailan. Aranbarrik Albenizekin (Aurrera Tolosa) osatu zuen bikotea eta 22-21 irabazi zioten Uriarte eta Calvo (Lezama-Markina) bikoteari finalean. Oteiza elartetik adierazi dutenez, lau pilotariek norgehiagoka estua eta gogorra jokatu zuten, eta «Aranbarriren esker gantxo batek erabaki zuen partida».
Juaristi eta Mendizabal
Bestalde, Lur Juaristi eta Oihan Mendizabal txapeldunorde izan ziren Getarian ere jokatutako X. Elkano Sarian. Alebin mailako bikoteak 16-7 galdu zuen Ilunpeko Arandia-Goenaga bikotearen aurka jokatutako finalean. Oteizatik euren pilotariak zoriondu dituzte txapelketa onak egin dituztelako. «Segi lanean!».
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.