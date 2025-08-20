Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Terminan las retenciones en la AP-8 a la altura de Irun sentido Baiona
Donostiako Aste Nagusiko txapelketako sari banaketan. OTEIZA

Azkoitia

Mikel Aranbarri, garaile Donostiako Aste Nagusiko pilota txapelketan

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Asteazkena, 20 abuztua 2025, 20:51

Mikel Aranbarrik Donostiako Aste Nagusiko pilota Txapelketa irabazi du. Azkoitiko Oteiza elkarteko kideak Markina-Xemeingo Calvorekin osatu zuen bikotea, final oso parekatu batean Ituartek eta Albenizek (Lapke-Tolosa) osatutako bikoteari 21-22ko emaitzarekin irabaziz. Hala, Aranbarrik eta Calvok jantzi zuten aurtengo txapela 23 urtez azpikoen kategorian.

Aste Nagusiko pilota Txapelketa hiru egunetan eta hiru kategoriatan jokatu zen, eta guztira 24 pilotarik hartu zuten parte. Finala abuztuaren 14an jokatu zen, Trinitate Plazan.

