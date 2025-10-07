Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Joseba Ezkurdia eta Iker Larrazabal, apirilean Azkoitian; lehia estua izan zen eta gaztea gailendu zen 22-21. JOSÉ MARI LÓPEZ

Azkoitia

Lau t'erdiko txapelketako partidua ostiralean, Ezkurdia eta Larrazabalekin

Eguiguren V.ena eta Senarrek jokatuko dute B serieko final laurdena, eta txapeletatik at, Artola-Iztueta eta Elordi-Rezusta bikoteak ere aurrez aurre arituko dira

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Asteartea, 7 urria 2025, 20:32

Comenta

Lau t'erdiko Eusko Label Txapelketaren final laurdenetako kanporaketa jokatuko dute ostiral honetan, urriaren 10an, Ezkurdiak eta Larrazabalek Gurea pilotalekuan. Hiru partida jokatuko dira bertan ... 21:15etik aurrera, eta sarrerak dagoeneko eskuragarri daude aurrez www. entradasfronton.com atarian, baita leihatilan ere partida egunean.

