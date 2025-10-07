Lau t'erdiko txapelketako partidua ostiralean, Ezkurdia eta Larrazabalekin

AzkoitiaLau t'erdiko txapelketako partidua ostiralean, Ezkurdia eta Larrazabalekin
Eguiguren V.ena eta Senarrek jokatuko dute B serieko final laurdena, eta txapeletatik at, Artola-Iztueta eta Elordi-Rezusta bikoteak ere aurrez aurre arituko dira
Azkoitia
Asteartea, 7 urria 2025, 20:32
Lau t'erdiko Eusko Label Txapelketaren final laurdenetako kanporaketa jokatuko dute ostiral honetan, urriaren 10an, Ezkurdiak eta Larrazabalek Gurea pilotalekuan. Hiru partida jokatuko dira bertan ... 21:15etik aurrera, eta sarrerak dagoeneko eskuragarri daude aurrez www. entradasfronton.com atarian, baita leihatilan ere partida egunean.
Joseba Ezkurdiak eta Iker Larrazabalek jokatuko dute A Serieko final laurdenetako ligaxkako partida. Txapelketako beteranoena (34 urte) eta gazteena (23) aurrez aurre. Buruz burukoan ere elkarren aurka aritu ziren Gurean eta orduan Iker nagusitu zen 21-22ko emaitzarekin.
Ezkurdiak final-zortzirenetan Zallako pilotalekuan Elordi 22-17 garaituta lortu du final-laurdenetako ligaxkarako txartela. Hala, hamaikagarrenez izango da fase honetan arbizuarra. Iker Larrazabal, berriz, 22-15 gailendu zitzaion Iraitz Zubizarretari Eibarko Astelehena pilotalekuan eta lehenengo aldiz izango da amurrioarra ligaxkan.
B serieko partidan, Julen Egiguren, Egiguren V., eta Beñat Senar izango dira lehian ostiralean Gurea pilotalekuan.
Eskuz binakako partida
Horrez gain, txapelketatik kanpo, eskuz binakako partida ere jokatuko da. Artola-Iztueta eta Elordi-Rezusta bikoteak elkarren aurka neurtu beharko dituzte indarrak.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión