Las locales se vieron superadas por las andaluzas. Mikel Amenabar 'Otola'

Azkoitia

Las jugadoras del Domusa Teknik ISB no pudieron aprovechar el factor cancha

El equipo local cayó ante el Unicaja por 51-59, mientras que el Biele ISB firmó una gran victoria ante el Morón (65-86)

Eli Aizpuru

Azkoitia

Martes, 14 de octubre 2025, 20:34

El fin de semana dejó sensaciones contrapuestas para los equipos del ISB. Las chicas del Domusa Teknik no pudieron aprovechar el factor cancha y ... cayeron por 51-59 ante Unicaja Mijas, mientras que los chicos del Biele ISB lograron un triunfo contundente (65-86) en la difícil pista del CB Morón, en Sevilla.

