Las jugadoras del Domusa Teknik ISB no pudieron aprovechar el factor cancha

El fin de semana dejó sensaciones contrapuestas para los equipos del ISB. Las chicas del Domusa Teknik no pudieron aprovechar el factor cancha y ... cayeron por 51-59 ante Unicaja Mijas, mientras que los chicos del Biele ISB lograron un triunfo contundente (65-86) en la difícil pista del CB Morón, en Sevilla.

En el duelo femenino, ambos conjuntos llegaban con dos victorias en su casillero, pero fue el equipo andaluz quien mostró mayor solidez en los momentos decisivos. El Domusa Teknik ISB realizó una buena primera mitad, llegando al descanso con ventaja (29-23), pero en la segunda parte Unicaja Mijas impuso su ritmo y eficacia. Las locales no estuvieron acertadas desde la línea de tres puntos, un factor que acabó siendo determinante en el resultado final.

Este sábado, las de Domusa Teknik ISB visitarán al Cajasol Baloncesto Sevilla (19.00 horas) con el objetivo de reencontrarse con la victoria.

Triunfo del Biele ISB

Por su parte, el Biele ISB firmó una actuación sobresaliente en Morón de la Frontera. Tras una primera parte muy igualada (31-31 al descanso), los dirigidos por Iñigo Núñez dieron un paso al frente en el tercer cuarto gracias a los puntos de Jordan Jermain y Oier Ardanza, además de la energía de Thierry Sagna. Con una gran defensa y un ataque fluido, el conjunto de Azkoitia-Azpeitia controló el tramo final del encuentro para imponerse con autoridad 65-86.

Duelo en casa

La ventaja de 21 puntos propicia a los del Iraurgi ocupar una holgada tercera posición en la clasificación. El de Núñez es uno de los cuatro equipos que han logrado dos victorias en las dos primeras jornadas.

Este domingo, día 19, intentará conseguir su tercera victoria consecutiva frente al Círculo Gijón Baloncesto. Jugarán en el Elkargune de Azkoitia, a partir de las 18.00 horas.