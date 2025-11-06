Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guztira hamahiru taldek desfilatuko dute azaroaren 22an egingo den danborradan. Udala

Azkoitia

Izarraitz Areto Futbol Taldeak konpainia estreinatuko du aurtengo danborradan

Guztira hamahiru taldek desfilatuko dute hilaren 22an, eta Belaño taldea eskoziar jantzi berriekin aterako da

Sara Utrera

Sara Utrera

Azkoitia

Osteguna, 6 azaroa 2025, 20:35

Comenta

San Andres eguneko danborradaren lehen entseguekin batera, azaroaren 22ko gauean Azkoitiko kaleak musikaz eta alaitasunez beteko dituen hitzorduari lotutako lehen albisteak iritsi dira. Konpainia berria estreinatuko dute aurtengo danborradan: Izarraitz Areto Futbol Taldea izango da. Aditzera eman dutenez, guztira hamahiru taldek parte hartuko azaroaren 22ko danborradako desfilean.

Aurten lehendabiziko aldiz aterako da Izarraitz Areto Futbol Taldea, eta horixe izango da berrikuntzetako bat. Era berean, Belaño taldeak jantziak estreinatuko ditu; izan ere, taldekideek eskoziar jantziak eramango dituzte soinean desfilean. Udalak hirugarren urtea betetzen dutenean, jantziak finantzatzen dizkie taldeei hartutako konpromisoari eutsiz, eta aurten Belañori egokitu zaio.

Beste behin, 500 pertsona baino gehiago izango dira danbor eta barrikekin. Besteak beste, Azkoitia, Tatiago, Idiarena, Umore Ona, Xoxote edota San Martin Martxa bezalako piezak joko dituzte. Azken hau Miguel Mari Azpiazuk konposatu eta Javier Sáenz Kixonak egokitu zuen eta iaz estreinatu zen.

77 urte betetzen dituen danborradako lehen entseguak aste honetan hasi dira, eta berriz ere indartsu dator. Taldeak, Tata elkartea buru dutela, gau handirako prestatzen ari dira. Napoleon, Txintxarri, Pilotariak, Ixkitturri, Euskal presoen eskubideen aldeko taldea, Aldapa, Zalduntxoak, Belaño, Floreaga Ikastetxea eta Xabier Munibe Ikastola –eskola bakoitza bina talderekin-– eta Izarraitz Areto Futbol Taldea izango dira kaleetan.

Lehen bi entsegu-saioek jarraipena izango dute datozen asteetan, Gurea pilotalekuan jokatuko diren partida berriekin. azaroaren 10ean eta 17an, astelehenarekin, entseguak izango dira Floreaga Ikastetxea (bi talde), Xabier Munibe Ikastola (bi talde) eta Txintxarri konpainientzat. Azaroaren 12an eta 19an, asteazkenetan, Pelotariak, Ixkitturri, Euskal Presoen Eskubideen Alde Taldea, Aldapa, Zalduntxoak eta Belaño konpainiak izango dira.

