Inician un estudio histórico sobre la represión de las mujeres en el franquismo

Sara Utrera azkoitia. Lunes, 6 de octubre 2025, 20:12

El Ayuntamiento de Azkoitia sigue trabajando en la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. En 2022 el Consistorio dio comienzo al trabajo de investigación del primer franquismo, desde 1936 hasta 1959; ahora completarán ese trabajo de recuperación de memoria histórica abarcando la segunda fase, entre 1959 y 1978, y reforzando la mirada en la represión que sufrieron las mujeres de aquella época. El trabajo se realizará, una vez más, junto a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y con la colaboración de la ciudadanía.

El concejal de Patrimonio y Turismo, Juan Bautista Mendizabal; la concejala de Igualdad, Mertxe Zubillaga; y el responsable del área de Memoria Histórica de Aranzadi, Javier Buces, realizaron ayer la presentación para dar a conocer los detalles del trabajo que van a realizar.

«Con este proyecto daremos continuidad al trabajo de investigación iniciado en 2022 sobre la represión franquista hasta 1978», explicó ayer Juan Bautista Mendizabal. El concejal recordó que la investigación e información sobre las violaciones de los derechos humanos que se produjeron entre 1936 y 1959 está disponible en la página www. azkoitiaoroimena.eus. Hasta la actualidad, se han identificado 871 víctimas en Azkoitia, de las cuales 159 son mujeres. «Esas cifras se van actualizando», recordaron.

«En esta segunda fase se ampliará la investigación al periodo entre 1959 y 1978. El objetivo de este Ayuntamiento es recuperar la memoria histórica, dar conocer la verdad de lo sucedido y ponerlo a disposición del pueblo. Porque todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación», expresó el concejal.

Javier Buces agradeció al ayuntamiento la confianza depositada en Aranzadi para esta labor, y alabó su compromiso por seguir trabajando en recuperar la memoria histórica de Azkoitia. «Nuestra intención es identificar con nombres y apellidos a todas las víctimas sufrieron represión franquista y violaciones graves de los derechos humanos», expresó el historiador. Asimismo, recordó que el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas está contemplado en el derecho internacional y en la legislación. «También el hacer público la represión que se sufrió».

«Desgraciadamente, el franquismo no terminó en 1945 o en 1959, no terminó con la Segunda Guerra Mundial. El franquismo se extendió, al menos, hasta 1978. Todas las víctimas tienen derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. En este sentido, Aranzadi y el Ayuntamiento seguimos con nuestro compromiso para hacer saber qué ocurrió y poner nombres y apellidos a las víctimas. Honrarlas», explicó Buces.

La mirada en las mujeres

Además de extender el periodo de investigación, en esta ocasión, el departamento de Igualdad ha querido poner el foco en la represión que sufrieron las mujeres directa o indirectamente. «Las mujeres siempre han estado en segundo plano en muchas investigaciones sobre estos periodos. Por lo tanto, queremos reflejar de manera propia la represión a la que fueron sometidas. Ese es el proyecto principal», señaló el responsable del área de Memoria Histórica de Aranzadi.

«A la hora de investigar sobre la guerra y la posguerra, muchas veces parece que solo se trata de la historia de los hombres. Detrás hay un gran sufrimiento de las mujeres, porque las represiones que sufrieron fueron diferentes a las que padecieron ellos. Es más fácil para los historiadores identificar un asesinato porque existen los documentos sobre los consejos de guerra, pero las represiones sufridas por las mujeres fueron distintas: represión indirecta, estigmatización social, leyes... Nuestra intención ahora es documentar todo esto, tanto investigando archivos como recogiendo testimonios de la ciudadanía», explicó el de Aranzadi, y añadió: «1945 y 1960 presenta una gran oscuridad, parece que no pasó nada, y son años muy difíciles para documentar. A partir de 1960, vuelve a reproducirse la represión directa, y ahí sí aparecen muchas mujeres, y normalmente hay un aumento de testimonios».

Colaboración ciudadana

Así, el Ayuntamiento y Aranzadi han pedido la colaboración de las y los azkoitiarras para llevar a cabo este segundo trabajo de investigación de recuperación de la memoria histórica. «Queremos recoger los testimonios de la ciudadanía. Queremos saber cómo era la vida de las mujeres durante el franquismo, cómo sufrieron la represión, cómo la padecieron en las escuelas, en las familias o en las relaciones sexuales. En todos los ámbitos».

Las personas que estén dispuestos a colaborar con este proyecto pueden hacerlo poniéndose en contacto con Aranzadi a través del correo electrónico memoria@aranzadi.eus o llamando al 943.466142.

El plazo para aportar testimonios, fotografías u otro tipo de documentos finalizará en septiembre de 2026. «Ahora es el momento de recoger los testimonios para documentar los últimos años del franquismo. Todavía hay personas que pueden dar su testimonio, dentro de un tiempo, será ya tarde, aunque al ser más reciente, a veces a la gente le cuesta más abrirse y contar su vivencia», señaló. Asimismo, explicó que existen casos en los que les piden que no se haga pública su historia hasta que fallezcan o que respeten su anonimato. «Nosotros ponemos todas las herramientas necesarias para mantener la confidencialidad y cumplir con la voluntad de la persona que da su testimonio. Lo importante es que quede recogido», indicó Buces.

Recogido en un libro

Mertxe Zubillaga recordó que, desde el área de igualdad han promovido la investigación histórica sobre las mujeres represaliadas durante el franquismo. «Nuestra intención es recoger en un libro testimonios, fotografías y otros documentos, centrándonos en las mujeres, de lo contrario la historia de este pueblo no estaría completa, y saber cómo vivieron las mujeres la guerra y la dictadura es de justicia. Violaciones, exilio, cortes de pelo... se vulneraron gravemente los derechos humanos, y si todo eso no se recoge por escrito, parece que nunca existió», finalizó.