Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oteiza P. E.

Azkoitia

Iñaki Azkoitia, bote luzeko txapeldun

Eli Aizpuru

Azkoitia

Astelehena, 13 urria 2025, 20:27

Comenta

Iñaki Azkoitia Oteiza pilota kirol elkarteko pilotaria Bote Luzeko Euskal Herriko txapeldunetako bat izan da asteburuan Senperen (Lapurdin) jokatutako finala irabazi ostean. Gipuzkoako esku pilota selekzioarekin jokatu zuten eta Bizkaia garaitu zuen taldeak, 5-4ko markagailua eginda. Bestalde, ostiralean, Julen Etxaniz azkoitiarrak Bankoa Abanca-El Diario Vasco 34. Pilota Txapelketa jokatuko du, Gurean, 21:00etan hasita. Etxaniz-Antzizar bikotea Perez-Segurolaren aurka ariko da.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  5. 5

    Gipuzkoa lanza al mercado el primer robot quirúrgico de columna fabricado en el Estado
  6. 6 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  7. 7

    Estefi Etxebeste, la harrijasotzaile descalza
  8. 8 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  9. 9

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  10. 10

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iñaki Azkoitia, bote luzeko txapeldun

Iñaki Azkoitia, bote luzeko txapeldun