Azkoitia

'Un gran viaje atrevido y maravilloso' y 'Angelo en el bosque mistorioso', en Baztartxo

S.U.

AZKOITIA.

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08

Comenta

La sala Baztartxo acoge este fin de semana las películas 'Un gran viaje atrevido y maravilloso' y 'Angelo en el bosque misterioso', una película de fantasía romántica estadounidense dirigida por Kogonada y escrita por Seth Reiss, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell.

«¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo común y, por un sorprendente giro del destino, se embarcan en un gran viaje atrevido y maravilloso, una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados, descubriendo cómo han llegado a donde están», dice su sinopsis.

'Un gran viaje atrevido y maravilloso' se podrá ver hoy a las 19.30, y mañana, día del espectador, a las 20.00.

Por otro lado, los más pequeños podrán disfrutar de la película de animación infantil 'Angelo en el bosque misterioso'. «Angelo, un niño de 10 años aspirante a explorador, sale a la carretera con su familia para visitar a su querida abuelita. Cuando sus distraídos padres le dejan atrás en un área de descanso, queda abandonado a su suerte y decide atravesar el bosque en busca de su familia. Se adentra entonces en un misterioso mundo habitado por criaturas extrañas y maravillosas, algunas más amistosas que otras...», adelanta su sinopsis. La proyección será hoy a las 17.00.

