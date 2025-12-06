Dos proyectos para mejorar la accesibilidad y habilitar nuevos aparcamientos en San Martín

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la redacción de proyectos para mejorar la accesibilidad en San Martín y crear nuevos aparacamientos.

El Ayuntamiento tiene en marcha la redacción de proyectos para mejorar la accesibilidad en San Martín y crear nuevos aparcamientos en el barrio.

En cuanto a las plazas de aparcamiento, por una parte, la empresa promotora que está construyendo nuevas viviendas en la zona se encargará de urbanizar el aparcamiento ubicado a la altura de la casa Gurutzeaga. Por otra parte, el planteamiento del Ayuntamiento es cubrir dicho aparcamiento para poder crear nuevas plazas sobre la cubierta del actual, duplicando así el espacio disponible. La redacción de este proyecto se ha encargado por un presupuesto de 18.089,50 euros.

«Es innegable que en San Martín hay problemas para aparcar. Hace cuatro años se acondicionó un aparcamiento de forma provisional en una espacio destinado a un desarrollo urbanístico, que hoy ya es realidad. Por ello, nuestra intención es dar soluciones alternativas, y creo que cubrir el aparcamiento es una solución», señala la alcaldesa Ana Azkoitia.

Al igual que la redacción del proyecto del aparcamiento, el Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Asmatu la redacción del proyecto para la instalación de un ascensor que mejore la accesibilidad del barrio San Martín. Junto con la redacción del proyecto, también se ha adjudicado la dirección de obra. El presupuesto asciende a 125.840 euros.

La empresa adjudicataria tiene un plazo de cuatro meses para la redacción del proyecto. El Ayuntamiento realizó en 2021 un estudio de alternativas para la mejora de la accesibilidad en el barrio, y el proyecto encargado tomará como base la opción mejor valorada, entre todas las alternativas, por su viabilidad técnica.

La propuesta preferente, a falta de mayor detalle, contempla la construcción de un ascensor con tres niveles de parada. Tomando como punto de partida la parte más baja, el ascensor conectará Beidazar kalea con Balda kalea, a la que se puede acceder ahora en ascensor desde Aita Madinabeitia plaza. La segunda conexión será entre Balda kalea y Rikardo Otaño. Desde ese punto, se marcarán diferentes itinerarios mediante rampas para acceder a la parte más alta.

El ascensor tendrá tres paradas: en Beidazar kalea, en Balda kalea y a la altura de Rikardo Otaño kalea. Asimismo, se contempla una conexión hacia el barrio de Altamira, de modo que el ascensor sea una alternativa provechosa para ambos barrios.