Los trabajos del tercer ascensor de Floreaga. UDALA

Azkoitia

Avanzan a buen ritmo los trabajos del tercer ascensor de Floreaga

Unirá el nivel existente entre Floreagaberri e Izarraitz kalea y Atanotarrak plaza

Sara Utrera

azkoitia.

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:08

Avanzan las obras del tercer ascensor de Floreaga. Los trabajos para la instalación del tercer ascensor, que salvará el nivel existente entre Floreagaberri e Izarraitz kalea y Atanotarrak plaza, comenzaron en abril.

El acceso al elevador se ubicará al final de Floreaga Berri kalea, junto al comienzo de las escaleras de subida hacia la parte alta de la ladera. Tendrá dos paradas. Una de ellas se ubicará a la altura de Izarraitz kalea 3, y la otra, junto al 'bolatoki', junto a la llegada de escaleras de subida existentes.

Según el proyecto, además del ascensor, se construirán dos pasarelas de enlace a cotas diferentes, de una longitud de 14,80 metros y de 41,30 metros. El Ayuntamiento licitó las obras por 999.038 euros y un plazo de ejecución de nueve meses a la empresa Egurki.

La actuación se enmarca en el plan de mejora de la accesibilidad de Floreaga que consta de cinco fases, dos de ellas ya ejecutadas.

