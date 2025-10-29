110 personas en la primera salida tras el verano

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:38 Comenta Compartir

Los jubilados y pensionistas de Plaza Ondo realizaron recientemente una excursión a Burgos. Un total de 110 personas participó en la primera de las salidas organizadas por la asociación tras la temporada estival. Tal y como han señalado desde la entidad, los socios y socias de Plaza Ondo tuvieron la oportunidad de disfrutar de una jornada extraordinaria. «El tiempo acompañó y pudimos vivir un gran día de hermandad. Salimos a las ocho de la mañana de Azkoitia e hicimos un hamarretako por el camino». Más tarde, pudieron conocer los rincones de una de las capitales castellanas más emblemáticas.