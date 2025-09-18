Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

UKE ofrecerá servicio de bar durante los partidos de los fines de semana

Ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento y se pondrá en marcha este mismo fin de semana

J. F. M.

urnieta.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:09

Comienza la temporada deportiva a nivel de clubs y el UKE presenta una novedad con respecto a ocasiones anteriores. Las personas que se acerquen a disfrutar de los partidos y de la actividad deportiva del fin de semana contarán con servicio de bar. Tras diversas conversaciones con el Ayuntamiento, el club ha decidido dar este paso adelante y amenizar la competición con este nuevo servicio, del cual se hace cargo la propia entidad deportiva.

El lugar elegido por el club para su ubicación ha sido la parte trasera de la grada descubierta, de esta manera el bar se encontrará próximo tanto al campo de fútbol como a la pista de balonmano.

Hay que tener en cuenta que los equipos urnietarras comenzarán la liga este fin de semana en muchos casos, fecha a partir de la cual estará habilitado el servicio de bar.

