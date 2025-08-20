Txosna Batzordea comunica que «no vamos a poner txosnas ni a organizar programa festivo»

A través de sus redes sociales, Urnietako Txosna Batzordea ha hecho público un comunicado en el que aseguran que «dado que no vemos garantías ... para el cambio, no vamos a poner txosnagune en las fiestas patronales de San Miguel 2025, ni vamos a organizar un programa festivo», aunque añaden que «a pesar de que estamos dispuestos a empezar el proceso de negociación de cara a los festejos del año que viene».

Desde la comisión arrancaban el escrito explicando que «ha pasado un mes desde que hicimos la última reunión informativa. Sabemos que estáis a la espera de novedades, pero si no os hemos vuelto a informar durante este tiempo ha sido porque no ha habido ningún avance significativo. Gracias a dicha comparecencia, conseguimos que el Ayuntamiento se pusiera en contacto con nosotros y nos dijera que estaban dispuestos a negociar. Por lo tanto, les explicamos, punto por punto, nuestra propuesta con los cambios de la ordenanza y se comprometieron a mandarnos una contestación». Pero señalan que «como no hemos recibido ninguna propuesta en los plazos pactados, no hemos podido empezar el proceso de negociación y en consecuencia, no habrá ni txosnagune ni programa».

El pasado 1 de julio, un grupo de urnietarras, convocados por dicha comisión, realizaron una comparecencia en Plaxido Mujika plaza en la que hicieron pública la «tensa relación» entre las partes de cara a los sanmieles. Como ya adelantaron en esa ocasión, y ahora lo han ratificado, el tema estaba en manos del equipo de gobierno, por lo que si no había un cambio, la comisión no pondría ni txosnagune ni organizaría su habitual programa festivo».