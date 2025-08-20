Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de archivo de una edición anterior de las fiestas patronales de San Miguel con jóvenes disfrutando en la zona de las txosnas.

Urnieta

Txosna Batzordea comunica que «no vamos a poner txosnas ni a organizar programa festivo»

El colectivo, a través de sus redes sociales, se muestra contrario a la ordenanza que regula actualmente este espacio dentro de las fiestas de San Miguel

María Cortés

María Cortés

Urnieta

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:51

A través de sus redes sociales, Urnietako Txosna Batzordea ha hecho público un comunicado en el que aseguran que «dado que no vemos garantías ... para el cambio, no vamos a poner txosnagune en las fiestas patronales de San Miguel 2025, ni vamos a organizar un programa festivo», aunque añaden que «a pesar de que estamos dispuestos a empezar el proceso de negociación de cara a los festejos del año que viene».

