«En mi primer campeonato estatal apenas duré 12 segundos en el tatami»

Juan F. Manjarrés urnieta. Viernes, 28 de marzo 2025, 19:48

El urnietarra Borja Seco estará hoy en Iruñea compitiendo en el Campeonato de España de judo. A sus 19 años tiene experiencia ya en este tipo de citas y acude con una idea muy clara: Estar en la pelea por las medallas y si se trae el oro mejor.

– ¿De qué manera afronta el campeonato de España que disputa hoy en Iruñea?

– La idea es sacar el mejor resultado, o sea que intentaré pelear por el oro. Llevo entrenando todo el año para esto. Esta temporada no me he centrado solo en el judo sino que también me he focalizado en el apartado físico. Hago 8 entrenamientos a la semana, con judo más físico. Voy a un gimnasio de crossfit pero hago ejercicios que me plantea mi preparador relacionados con el judo.

– El objetivo quedamos en que es el oro, ¿no?

– Sí, aunque está difícil porque hay dos rivales muy fuertes que me los encontraría en la semifinal y la final. Ha habido competiciones previas, elaborándose un ranking y he quedado cuarto. Ellos son primero y segundo. Van por un lado del cuadro distinto al mío y hasta semifinales no me los cruzaría. Lo que tengo claro es que no me voy a conformar con un resultado que me deje fuera de las medallas. La idea es ir a por el oro a tope.

– Al estar esos dos rivales encima en ese raking, ¿parten como favoritos?

– No tiene por qué. El sorteo también acaba resultando importante al marcar los cruces que tengas.

– ¿De qué manera ha preparado este campeonato estatal?

– Va por etapas. Tras el parón del verano comenzamos en una primera etapa a entrenar, retomamos y empezamos a hacer entrenamientos físicos y de judo en sí. Este deporte no es como otros, que puedes dejarlos un mes y se nota menos. En judo se nota muchísimo si paras porque a la vuelta todo se te hace raro y hasta el traje te pesa más de lo normal. Esos dos primeros meses son un poco para retomar la actividad,

– ¿Se hace raro en el plano técnico?

–Principalmente. En el físico también porque, aunque en judo son combates cortos, sí es verdad que se trata de un ejercicio muy explosivo, con las pulsaciones a tope.

– Tras la primera etapa sigue la preparación.

– Luego llega otra etapa más de trabajo de fuerza y preparación física, para llegar a la última en la que la táctica toma peso. Vas haciendo competiciones y observando a los rivales. Eso es importante, ves a un rival y observas que tienes que sujetarle la mano para que no me haga daño, como evitar el juego del suelo...

– Es decir, que la parte táctica es muy importante.

– A estos niveles si no conoces bien a tus rivales no vas a hacer un buen campeonato.

– Hay que buscar sus debilidades.

– Principalmente estudiar qué puntos fuertes tiene para evitarlos y de qué suelen caer en las competiciones. Sí es verdad que los buenos no están acostumbrados a caer y es difícil ver dónde fallan. De todos modos, lo que más nos interesa es conocer cuál es su punto fuerte para evitarlo. En judo si sabes que te va a agarrar arriba, intentas no dejarle y ya su judo no lo va a poder hacer.

– Ese trabajo táctico entiendo que lo preparará con el entrenador.

–Lo hago junto a él. A las competiciones que vamos, hacemos nuestro trabajo en el tatami pero también tenemos que observar bien a los rivales. Luego, en el club, un compañero recrea lo que hace el rival y así lo preparas.

– ¿Dónde cree que puede estar hoy la clave?

– Sobre todo en la mentalidad. Llego de una lesión de rodilla y no estoy en mi mejor momento, pero sé que si mi mentalidad no está fuerte o tengo dudas por esa razón, no voy a ganar. También quitarme los nervios que aparecen siempre en estos campeonatos y darlo todo.

– Es la sexta ocasión en la que va a un campeonato estatal.

– Tres cadetes, uno sénior y este será mi segundo júnior. Este año he estado en Canarias también en sénior, en categoría abierta.

– ¿Cuál ha sido su mejor resultado?

– En un campeonato de España un tercer puesto en categoría cadete. En júnior quedé séptimo el año pasado, pero en una categoría distinta, fue en más de 100 kilos, y ahora estoy por debajo de ese peso. Creo que es mejor para mi judo.

– Ese cambio en el peso supondrá un tipo de judo distinto.

– Sin duda, en más de 100 kilos, como todos me sacaban 30 ó 40 kilos, mi judo no era el que a mí me gusta. Era principalmente táctico para intentar que al rival le sacasen sanciones. Ahora puedo ser más agresivo y salgo a ganar, a tirarle. Antes, con el peso que tenían mis rivales, era casi imposible tirarles al suelo.

Táctica

– Veo que la táctica es fundamental.

– Mi madre, por ejemplo, que no sabe tanto de este deporte, muchas veces me dice: Borja no sales a ganar, agresivo. Pero la táctica que tenemos para ese combate dice que no vaya a lo loco y que salga a controlar. Los que saben qué está pasando en el combate somos mi entrenador y yo, los que lo hemos preparado.

– O sea que la preparación táctica previa resulta fundamental.

– Sí. En ocasiones no conoces al rival y tienes que salir primero a tantearle para ver por dónde tira, pero si lo conocemos se hace una planificación previa.

– ¿Cómo se ha clasificado para llegar al campeonato de España?

–El único que accede de manera directa es el campeón del año pasado. Por lo demás, la manera que he usado yo para clasificarme es a través de las copas de España. Gané una supercopa y una copa. En otra fui tercero. He acabado cuarto en el ranking y de él pasan los 5 primeros. También puedes ir a través de los campeonatos autonómicos. Al final competimos entre 20 y 25 judokas.

– ¿Cómo se inició en el judo?.

– Empecé a los 6/7 años y fue porque mis amigos lo practicaban. Me dijeron y me animé, aunque también es cierto que íbamos a todo menos a hacer judo. Pasábamos el rato y nos divertíamos. Así estuve un tiempo, hasta que vi que se me daba bien. Perdía de manera muy puntual y siempre estaba en el podio. Cuando llegas a infantiles la cosa se pone un poco más seria y fue en esa categoría cuando gané por primera vez un campeonato de Gipuzkoa. Fue algo que me motivó muchísimo. Encima veía a gente de mi club, como Amets Karrera, que competía muy bien en los estatales, con seis años seguidos sacando medalla. Veía que ellos habían sido campeones de Gipuzkoa y yo también. Me dio un plus de motivación. Fui campeón de Euskadi para conseguir luego clasificación para el de España en cadete. Nada más salir al tatami me lleve una y para casa, apenas duré 12 segundos. Dije: «Esto no puede ser, venir hasta Madrid para hacer el ridículo». Ahí me di cuenta que tenía que entrenar más. El siguiente año ya pude meterme en la pelea por las medallas. Perdí el bronce en Pamplona. Eso sí, allí vi que era lo que me gustaba y que quería estar en esa lucha por las medallas. Mi objetivo es no bajar y estar siempre en esa pelea.

– De las derrotas se aprende.

– Aprendí mucho de aquella experiencia en Madrid. Fui un viernes allí, competí el sábado y duré 12 segundos. Pensé, «para hacer esto, mejor quedarme en mi casa».

– ¿Qué aporta el judo como deporte?

– Todos piensan es defensa personal, pero es como otro deporte cualquiera. Es mi pasión. Tienes que hacer un sacrificio increíble, más si quieres ser competitivo. Solo coger la mochila e ir a entrenar ya supone un esfuerzo porque sabes que muchas veces vas a ir a cansarte, a que te tiren y te duela. Pero más allá de eso, para mí es un forma de vivir. A mí el judo siempre me ha enseñado muchos valores, como el del compañerismo, de no tener envidia a otro, querer mejorar... Es un deporte individual porque sales solo al tatami, pero es de equipo ya que antes has tenido que entrenar con otros, te han cazado y les has cazado. Todos los resultados tienen un trabajo detrás de equipo.

– Urnieta es un pueblo pequeño pero con excelentes resultados en judo.

– Es gracias a nuestro entrenador, que ha competido bien, ha estado en copas del mundo y es nuestro referente. Todos aspiramos a ser como él. Hizo una base muy buena en Urnieta, donde salieron judokas fuertes. El primero que empezó a dar muy buenos resultados fue Amets Karrera, que ha abierto ese camino. Es un deportista muy bueno que nos ayuda a todos a mejorar. Entrenar con él ya supone un esfuerzo muy notorio y a los jóvenes nos ayuda mucho. Desde los 12 años ya estamos entrenando fuerte y se nota.