Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Urnieta

La obra de teatro 'Desobedienteak 18/98' de Tanttaka se podrá ver el día 14 en Sarobe

J. F. M.

urnietA.

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:45

Comenta

La obra de teatro 'Desobedienteak 18/98' llegará a Sarobe el día 4, con una representación que se pondrá en marcha a las 19.00 horas. El precio de la entrada es de 7 euros y se puede adquirir ya de forma online en la página web habitual.

Un trabajo de Tanttaka Teatroa, con dirección de Fernando Bernués y Mireia Gabilondo. Lleva encima del escenario la obra de María Goiricelaya, con la participación de los intérpretes Miren Arrieta/Aiora Enparantza, Iñigo Azpitarte, Klara Badiola, Kepa Errasti y Omar Somai.

En la obra que llegará a Sarobe una joven recién doctorada en Ciencias Políticas defiende, ante un tribunal académico, su tesis doctoral. Aborda la desobediencia civil como práctica de lucha vigente y necesaria en democracia.

En paralelo, la función se sumerge de pleno en el polémico macro proceso judicial que, partiendo de unas diligencias abiertas por el juez Garzón, fue el sumario 18/98.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4 Forrest Gump, reclamo navideño
  5. 5 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  6. 6

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La obra de teatro 'Desobedienteak 18/98' de Tanttaka se podrá ver el día 14 en Sarobe