La obra de teatro 'Desobedienteak 18/98' de Tanttaka se podrá ver el día 14 en Sarobe

J. F. M. urnietA. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:45

La obra de teatro 'Desobedienteak 18/98' llegará a Sarobe el día 4, con una representación que se pondrá en marcha a las 19.00 horas. El precio de la entrada es de 7 euros y se puede adquirir ya de forma online en la página web habitual.

Un trabajo de Tanttaka Teatroa, con dirección de Fernando Bernués y Mireia Gabilondo. Lleva encima del escenario la obra de María Goiricelaya, con la participación de los intérpretes Miren Arrieta/Aiora Enparantza, Iñigo Azpitarte, Klara Badiola, Kepa Errasti y Omar Somai.

En la obra que llegará a Sarobe una joven recién doctorada en Ciencias Políticas defiende, ante un tribunal académico, su tesis doctoral. Aborda la desobediencia civil como práctica de lucha vigente y necesaria en democracia.

En paralelo, la función se sumerge de pleno en el polémico macro proceso judicial que, partiendo de unas diligencias abiertas por el juez Garzón, fue el sumario 18/98.