La modificación de las ordenanzas fiscales pasan este jueves por el Pleno municipal

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:56 | Actualizado 21:25h.

Desde las 19.00 de la tarde se desarrolla una sesión plenaria para tratar la modificación de las ordenanzas fiscales. Será el único punto que se pondrá sobre la mesa hoy en el desarrollo de una sesión plenaria de carácter extraordinario.

La modificación de las ordenanzas fiscales marca la subida o no de cara al año próximo de los impuestos, tasas y precios públicos. Los distintos grupos políticos que forman la corporación municipal decidirán este jueves, por tanto, sobre este asunto.