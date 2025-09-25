Las manzanas son para el otoño

Bajo el lema Udazken Zaporez, desde el 18 de septiembre al 2 de noviembre se celebran diversas actividades para disfrutar de la época de la ... cosecha de la manzana.Dentro de esta programación hay que destacar la edición 25 de Sagar Uzta, la fiesta de la manzana que se vivirá en la jornada del domingo. Además de ello, dentro de Udazken Zaporez habrá también talleres de elaboración de mosto en familia en Sagardoetxea y del dulce bretón 'Pomme', concurso y degustación de pintxos elaborados con manzana, catas guiadas, etcétera.

Así lo dieron a conocer ayer en la presentación que por la tarde tuvo lugar en Erribera Kulturgunea. Además de los actos del gran día del domingo, esta semana destaca una jornada del sábado que llegará con distintos eventos. A las 9.30 se desarrollará Sagar Bira, que supone un paseo en familia por Santigomendiko Sagardo Bidea, que el año pasado contó con una excelente acogida.

Además de ello, habrá durante todo el día, desde las 10.00, trabajo de elaboración de 'Pomme' de dulce de manzana al estilo bretón, de la mano de Les Ramaougeries de Bretaña en Foru plaza. De 10.00 a 12.00 se ofrecerá un taller para familias. El Pomme es un producto tradicional de la región francesa de Bretaña, que se elabora con manzanas y zumo de manzana en un gran caldero de cobre con una capacidad de unos cien litros. La elaboración se lleva a cabo a fuego lento y lo más constante posible.

La jornada del sábado contará también con intercambio con dantzaris de Boiro, desde las 19.00 horas, una actuación de los grupos Pedra da Aroña y Astigar en Foru plaza. A todo ello hay que sumarle que ayer jueves se vivió el concurso y degustación de pintxos elaborados con manzana y sus derivados, en los bares del municipio.

Dentro de la fiesta Udazken Zaporez 2025 se celebrará una degustación de sidras internacionales y locales en Sagardoetxea Museoa el 17 de octubre a las 18.00. En esta degustación especial se analizarán y se degustarán sidras de diferentes países clasificadas en las categorías del Concurso del Sagardo Forum. De la mano de Haritz Rodríguez, conocido como Ciderzale y sommelier certificado en sidra, disfrutarán de un viaje sensorial que llevará a los participantes desde las sidras más tradicionales de Euskadi hasta las más novedosas de otros rincones del mundo, como Autria o Noruega.