La presentación del programa de Udazken Zaporez fue ayer en Erribera. Juanfer
Astigarrga

Las manzanas son para el otoño

Recoge una programación de actividades para estos días, destacando el desarrollo el domingo de Sagar Uzta

Juan F. Manjarrés

Juan F. Manjarrés

Astigarrga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:26

Bajo el lema Udazken Zaporez, desde el 18 de septiembre al 2 de noviembre se celebran diversas actividades para disfrutar de la época de la ... cosecha de la manzana.Dentro de esta programación hay que destacar la edición 25 de Sagar Uzta, la fiesta de la manzana que se vivirá en la jornada del domingo. Además de ello, dentro de Udazken Zaporez habrá también talleres de elaboración de mosto en familia en Sagardoetxea y del dulce bretón 'Pomme', concurso y degustación de pintxos elaborados con manzana, catas guiadas, etcétera.

